Slovenska igralka in vplivnica pričakuje dojenčka

Maja Pinterič, priljubljena youtuberka, občasna TV-voditeljica in igralka, je na družbenih omrežjih razkrila, da bo postala mama. Na fotografiji z zaročencem, prav tako youtuberjem Grego Jakhlom Kolarevićem držita posnetke z ultrazvoka, ob njih pa je Maja zapisala: "Imela bova dojenčka".

Veselo novico je sporočila po tem, ko je v začetku marca razkrila, da je doživela splav. "Moj rumenjak, moj splav pred točno petimi meseci," je takrat zapisala ob fotografiji tetovaže, ki jo ima v spomin na ta žalostni dogodek.

"Včasih morajo stvari počakati na svoj pravi čas. Zaradi tega ne boli nič manj, sem se pa iz te izkušnje veliko naučila in vem, da se bo to slej ko prej zgodilo," je še zapisala. In zgodilo se je že po nekaj mesecih.

