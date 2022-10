Slavni igralec šokiral z videzom: postal je neprepoznaven #foto

Zvezdnik trenutno snema film The Iron Claw, zaradi vloge Kevina Von Ericha pa je povsem neprepoznaven. Njegovo telo je bilo sicer vedno oblikovano in mišičasto, zdaj pa je pokazal še bolj mišičasto telo, ko se je na snemanju filma sprehajal zavit v modro brisačo, ki je razkrila marsikaj. Kot je videti s fotografij, se je odločil tudi za novo pričesko, postrigel se je namreč na "gobico".

Na snemanju filma je bil zavit le v modro brisačo, ki je razkrila marsikaj. Foto: Profimedia

Bil je tarča obtožb, da je imel več plastičnih operacij

Njegova nova podoba je sprožila buren odziv oboževalcev – nekateri so nad njegovim videzom navdušeni, drugim pa ni preveč všeč.

Efrona so lani sicer obtožili, da je imel več plastičnih operacij, saj je bila njegova čeljust videti večja, ličnice in ustnice pa bolj poudarjene. Oboževalci so menili, da je pretiraval, in ga kritizirali. V obrambo je dejal, da je njegov obraz videti tako zaradi zlomljene čeljusti.

Film The Iron Claw sledi zgodbi Von Erichov, dinastije rokoborcev, ki so imeli velik vpliv na šport od 60. let prejšnjega stoletja do danes. Posnet bo po resnični zgodbi, njegov izid pa je predviden za konec leta 2023 ali začetek leta 2024. V filmu se bosta Efronu med drugim pridružila igralca Lily James in Harris Dickinson.