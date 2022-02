Šef CNN odstopil zaradi razmerja s sodelavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik CNN Jeff Zucker je zaposlene obvestil, da po devetih letih odstopa s položaja. Kot je pojasnil, je že nekaj let v razmerju s tesno sodelavko, a je to prikrival, kar pa je v nasprotju s pravili podjetja. Ta razmerij med zaposlenimi ne prepovedujejo, zahtevajo pa, da jih zaposleni v službi prijavijo oziroma razkrijejo.

"Storil sem napako in zato odstopam," je sporočil Zucker.

Zucker z ženo Caryn, od katere se je ločil leta 2019. Foto: Guliverimage/Zuma

Kdo je sodelavka, s katero ima razmerje, sicer ni razkril, toda CNN navaja, da gre za Allison Gollust, eno ključnih oseb v vodstvu CNN, kar je potrdila tudi sama.

"Z Jeffom sva bila tesna prijatelja in sodelavca več kot 20 let, v času pandemije covid-19 pa se je najin odnos spremenil," je zapisala v sporočilu za javnost, "obžalujem, da tega nisva pravočasno razkrila." Svojega položaja pri CNN ne bo zapustila, je še sporočila.

Allison Gollust Foto: cnn.com

Se je razmerje res začelo šele pred kratkim?

Medtem se pojavljajo medijske navedbe, da se je njuno razmerje začelo veliko prej kot v času pandemije covid-19. New York Post denimo poroča, da naj bi njuno razmerje trajalo že več kot deset let in je bilo "najslabše varovana skrivnost na televiziji". Videvati naj bi se začela že v času, ko sta bila še oba poročena, med drugim naj bi s svojima družinama živela v isti zgradbi na Manhattnu, v nadstropjih drug nad drugim.

Oglejte si še: