S plastično krono, ki jo je nosil umorjeni raper, si obetajo velik zaslužek

Dražbena hiša Sotheby's v New Yorku sredi septembra prireja dražbo, na kateri bo na prodaj okoli 120 kosov nakita in oblačil, umetniških del ter drugih predmetov, povezanih s hip hopom. Gre za prvo dražbo, v celoti posvečeno hip hopu, ki jo organizira katera od mednarodnih dražbenih hiš, so zatrdili, ponujeni dražbeni kosi pa bodo predstavljali zgodovino tega glasbenega žanra od 70. do 90. let.

Krona "kralja New Yorka"

Med kosi, ki jih najbolj poudarjajo, je cenena plastična krona, kakršne je mogoče med okraski za zabave najti v praktično katerikoli trgovini. A ta ima prav posebno vrednost – nosil jo je namreč znani raper Notorius B. I. G., in to na zadnji profesionalni fotoseansi, preden so ga tri dni pozneje ustrelili v Los Angelesu.

Notorius B. I. G. na eni od fotografij iz serije "Kralj New Yorka", ki so nastale tri dni pred njegovo smrtjo.

Na kroni sta tako raperjev podpis kot podpis fotografa Barrona Claiborna, ki je "Biggieja", kot so zajetnega raperja klicali, takrat fotografiral. Pri Sotheby's ocenjujejo, da bi lahko na dražbi zanjo iztržili do 300 tisoč dolarjev (250 tisoč evrov).

"Kdorkoli je živel v 90. letih, se spominja Biggiejeve krone, bila je na majicah, bila je na naslovnicah revij, kultna je," je za Reuters dejala predstavnica dražbene hiše Cassandra Hatton.

Ljubezenska pisma, ki jih je v srednji šoli pisal Tupac Shakur

Med pomembnejšimi kosi na dražbi je tudi niz 22 ljubezenskih pisem, ki jih je poznejši rap zvezdnik Tupac Shakur v srednji šoli pisal svojemu takratnemu dekletu.

Ljubezenska pisma, ki jih je pisal 16-letni Tupac Shakur.

Tako Tupac Shakur kot Notorious B. I. G. sta umrla pod streli v nerazjasnjenih okoliščinah. Prvega so ubili v Las Vegasu leta 1996, drugega leto pozneje v Los Angelesu, oba pa sta bila med najbolj prepoznavnimi obrazi t. i. raperske vojne med vzhodno in zahodno obalo ZDA.

