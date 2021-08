Rihanna je postala miljarderka

Robyn Fenty, svetu znana kot Rihanna, je leta 2017 predstavila kozmetično podjetje Fenty Beauty, katerega izdelki so namenjeni vsem ženskam. Četudi je zvezdnica zaslovela z ustvarjanjem glasbe, pa ji je večino premoženja prinesla prav lepotna linija. Njeno premoženje znaša 1,4 milijarde evrov, pri čemer 1,2 milijarde evrov vrednosti predstavlja Fenty Beauty.

Rihanna ima v lasti 50 odstotkov podjetja Fenty Beauty, drugo polovico pa si lasti francoski konglomerat za luksuzno blago LVMH, ki ga vodi Bernard Arnault, najbogatejša oseba na svetu.

Bernard Arnault je nedavno postal najbogatejši človek na svetu. Foto: Reuters

Pevka, rojena v Barbadosu, je za izgradnjo uspešne lepotne blagovne znamke izkoristila tudi družbena omrežja, kjer ima več kot 100 milijonov sledilcev.

Izdelki Fenty Beauty so na voljo v 50 odtenkih, vključno s temnejšimi odtenki, ki jih temnopolte ženske težko najdejo. Lepotna linija je že leta 2018 prehitela druge blagovne znamke, ki so jih ustanovili slavni, kot so Kylie Cosmetics by Kylie Jenner, KKW Beauty Kim Kardashian West in The Honest Company, ki jo je ustanovila igralka Jessica Alba.

Večina pevkinega premoženja ne izhaja iz glasbe. Foto: Reuters

Podjetje še naprej raste, Rihanna pa blagovno znamko ustvarja ločeno od glasbe. "Ne gre samo za Rihanno," je pojasnila Shannon Coyne, soustanoviteljica svetovanja za potrošniške izdelke Bluestock Advisors, in dodala: "Tudi če vam njena glasba ni všeč, je Rihanna ustvarila poseben stil v modnem in lepotnem prostoru," poroča Forbes.

Preberite tudi: