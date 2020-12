Po tem, ko so jo zasačili na zabavi, priznala: ''Bila sem neodgovorna''

Rita Ora je priznala, da je za svoj 30. rojstni dan kljub veljavnim epidemiološkim ukrepom res pripravila manjše slavje za prijatelje, ter se iskreno opravičila za svoje nepremišljeno ravnanje. "Glede na prepovedi, ki veljajo, se zavedam, kako neodgovorna so bila moja dejanja in zanje prevzemam polno odgovornost," je zapisala na svojem profilu na Instagramu.

Kot smo poročali včeraj, so očividci za Daily Mail povedali, da so videli Rito Oro skupaj s prijatelji skrivaj praznovati njen 30. rojstni dan v eni od londonskih restavracij, ki je zaradi veljavnih epidemioloških ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zaprta za javnost. Zdaj se je oglasila tudi zvezdnica. Da je kršila veljavne odloke in da ni spoštovala nujno potrebnih pravil, ki veljajo na Otoku, je priznala v zapisu na Instagramu.

Zvezdnica se je opravičila v obliki zgodbe, objavljene na Instagramu. Foto: zajem zaslona/Instagram

Pojasnila je, da je bilo manjše praznovanje nekaj, za kar se je odločila spontano, po trenutnem navdihu ter v duhu skorajšnjega konca 'lockdowna'. "Iskreno mi je žal, ker sem kršila pravila, in razumem, da sem s tem izpostavila ljudi nevarnosti. To je bila resna in neopravičljiva napaka v presoji. Glede na prepovedi, ki veljajo, se zavedam, kako neodgovorna so bila moja dejanja in zanje prevzemam polno odgovornost. Še posebej me je sram zaradi tega, ker se zavedam, kako trdo mnogi ljudje garajo, da obvladujejo to grozljivo bolezen, in ker se zavedam, koliko so ljudje morali žrtvovati – tudi v poslovnem smislu – da smo varni. Čeprav to ne bo popravilo ničesar, bi se rada iskreno opravičila," je zapisala svoje misli v obliki zgodbe, ki jo je objavila na Instagramu.

Pevkino ravnanje je komentiral tudi tiskovni predstavnik britanskega premera Borisa Johnsona Jamie Davies. "Pomembno je, da vsi dajemo zgled s tem, ko se držimo ukrepov. To velja za vsakega člana družbe oziroma javnosti, vključno z zvezdniki," njegovo izjavo povzema portal Fox News.

