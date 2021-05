Kevin Clark, otroški igralec, ki se ga spomnimo iz filma Šola rocka iz leta 2003, je umrl, ko ga je med vožnjo s kolesom usodno zadel avto. Star je bil 32 let.

Do nesreče je prišlo v njegovem domačem Chicagu, kjer se je vozil s kolesom, ko je na križišču prevozil rdečo luč in je vanj trčil avtomobil. Do prihoda reševalcev je bil še vedno ujet pod avtomobilom, nato so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl, poročajo ameriški mediji.

Kevinu se je poklonil njegov soigralec iz filma Šola rocka, Jack Black. Foto: IMDb

Jack Black: "Kevina ni več. Prezgodaj."

Ob novici, da je umrl, se je oglasil glavni zvezdnik filma Šola rocka, Jack Black, ki je na svojem Instagramu delil skupno fotografijo s Clarkom, ob kateri je zapisal: "Grozne novice, Kevina ni več. Prezgodaj. Čudovita duša. Toliko lepih spominov. Zlomljen sem. Pošiljam ljubezen njegovi družini in celotni skupnosti Šole rocka."

Vloga v filmu Šola rocka je bila Clarkova edina vloga, dobil pa jo je, ko je bil star komaj 12 let. K temu so pripomogle njegove bobnarske veščine, ki jih je začel razvijati že pri dveh letih.

Čeprav po filmu ni več igral, pa se je še naprej ukvarjal z glasbo in je bil član več glasbenih skupin skozi svoje kratko življenje.