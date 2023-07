Po 27 letih spet obudili primer umora legendarnega raperja

13. septembra 1996 je 25-letni raper Tupac Shakur v Las Vegasu umrl pod streli neznanih storilcev, ko je v avtomobilu čakal pri rdeči luči semaforja. Policisti kljub obsežni preiskavi primera niso nikoli rešili, ta teden pa je odjeknila novica, da so v povezavi s streljanjem izvedli hišno preiskavo v lasvegaškem predmestju Henderson.

Lasvegaška policija je potrdila, da so v torek izdali nalog za hišno preiskavo, ki so jo tudi izvedli, več informacij o morebitnih izsledkih in o tem, koga so preiskovali, pa niso razkrili.

Foto: Guliverimage

Za lokalni medij Las Vegas Review Journal pa je predstavnik lasvegaške policije povedal, da so 27 let star primer raperjevega umora znova odprli. "Upamo, da bomo ta primer nekega dne rešili," je dejal.

Tupac Shakur, ki je nastopal pod imenom 2Pac, je svoj debitantski album izdal leta 1991, v svoji karieri pa posnel vrsto velikih uspešnic, kot so California Love, All Eyez on Me, Changes in I Ain't Mad at Cha. Po vsem svetu je prodal več kot 75 milijonov plošč, leta 2017 so ga posthumno sprejeli v alejo slavnih rock & rolla, junija letos pa je dobil zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih.