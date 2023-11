Domnevni morilec Tupaca Shakurja zanikal krivdo

Duane "Keffe D" Davis, ki je obtožen, da je leta 1996 načrtoval streljanje iz vozečega avtomobila na hiphop zvezdnika Tupaca Shakurja, se je na sodišču v Las Vegasu izrekel za nedolžnega. Shakur je bil star 25 let, ko so ga ustrelili v Las Vegasu.

Obtožnico proti Duanu Davisu so vložili septembra. Tožilstvo je sicer v četrtek sporočilo, da ne bo zahtevalo smrtne kazni zanj, če ga bodo spoznali za krivega umora Tupaca Shakurja.

Po zakonodaji ameriške zvezne države Nevada je namreč lahko tudi ta, ki pomaga ali spodbuja umor, tega tudi obtožen. To na primer velja tudi za obtožbo bančnega ropa za voznika, ki pomaga roparjem pri pobegu, tudi če sam nikoli ni vstopil v banko.

Po navedbah policije je Davis streljanje načrtoval skupaj s svojim nečakom, potem ko se je v igralnici sprl s Shakurjem.

Na novinarski konferenci kmalu po Davisovi aretaciji je policija tudi pokazala posnetek kamere hotelske varnostne službe s 7. septembra 1996, na katerem je videti, kako več moških brca in udarja moškega, ki so ga prepoznali kot Orlanda Andersona, osumljenčevega pokojnega nečaka. Prav to naj bi po mnenju policije privedlo do povračilnega streljanja na Shakurja, ki je pri rdeči luči na semaforju čakal v svojem avtomobilu. Shakur je šest dni pozneje umrl v bolnišnici.

Tupac Shakur leta 1996 Foto: Reuters

Po navedbah policije je Davisu pištolo priskrbel neimenovani sodelavec, policija pa omenja tudi Davisovo "lastno priznanje" medijem, da je bil v vozilu, iz katerega se je streljalo. Preostala trojica moških, ki so bili v času streljanja v avtomobilu, vključno z njegovim nečakom, je sicer danes že pokojna. Kdo je dejansko streljal s pištolo, oblasti niso razkrile.

Shakur, čigar umetniško ime je bilo 2Pac, je po vsem svetu prodal več kot 75 milijonov plošč. Na lestvice se je umestil z uspešnicami, kot so California Love, All Eyez On Me in Changes. Junija letos je posthumno prejel zvezdo na hollywoodskem hodniku slavnih.