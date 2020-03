Pevec o novem albumu: Primeren je za delanje "korona" otrok #video

Te dni so tudi zvezdniki zaprti v svoje razkošne domove in dneve preživljajo s svojimi družinami. Ker se je ustavila tudi večina glasbene, filmske in televizijske produkcije, so mnogi poiskali drugačne načine za zabavanje oboževalcev.

Voditelj Jimmy Fallon tako po novem svoj pogovorni šov vodi kar od doma, mnogokrat ob pomoči svojih dveh hčerkic. Tokrat je v doma narejeni oddaji prek videoklica v živo gostil priljubljenega pevca Johna Legenda, ki je z voditeljem spregovoril tudi o novem albumu.

Ta je sicer v zadnji fazi produkcije, za glasbo na njem pa zvezdnik pravi, da je zagotovo to najbolj seksi album do zdaj. "Gotovo bi prav prišel zdaj, ko smo zaprti doma, če bi želeli delati 'korona' otroke. Torej, če doma večino časa preživljate s svojim partnerjem in bi potrebovali glasbo za to, potem bi znalo biti to to," se je pošalil.

Razkril je še, da sicer tudi njemu in njegovi ženi Chrissy Teigen – tako kot večini staršev ta hip – največji izziv predstavlja to, kako vse dneve v izolaciji animirati otroka. Luna bo prihodnji mesec stara štiri leta, Miles pa maja dve leti, zato oba še vedno potrebujeta kar precej pozornosti.