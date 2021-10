Peta poroka za legendo Pink Floydov: "Končno ena, ki jo velja obdržati"

Roger Waters, eden od štirih ustanovnih članov zasedbe Pink Floyd, je na Instagramu razkril, da se je poročil. Nevesta, zdaj njegova peta žena, je 43-letna Kamilah Chavis, s katero je bil v zvezi zadnjih pet let, spoznala pa sta se leta 2016, ko je bila Kamilah njegova šoferka.

"Veliko sem se prevažal med hotelom in prizoriščem koncerta," je o usodnem srečanju pred časom povedal za argentinski medij Infobae. "Moj varnostnik je sedel na sovoznikovem sedežu in se pogovarjal z njo, jaz pa sem sedel zadaj. Ne vem, nekaj na njej me je pritegnilo. Nato sem ji nekega dne rekel: 'Oprostite, ali veste, da imate čudovite ličnice?' Opazil sem, da ji ni vseeno, in tako se je začelo."

Foto: Guliverimage/AP

Waters je bil do zdaj poročen štirikrat, njegov zadnji zakon z igralko Laurie Durning se je končal leta 2015. Ob slikah s pete poroke je na Instagramu zapisal nekaj, kar je bilo verjetno namenjeno vsem prejšnjim ženam: "Tako srečen sem, končno ena, ki jo velja obdržati."

