Od hiše legendarne igralke ostale le ruševine #foto

Hiše igralke Betty White, ki je umrla 31. decembra lani, le dobra dva tedna pred 100. rojstnim dnem, ni več. Novi lastniki, ki so jo kupili štiri mesece po igralkini smrti, so hišo podrli, ker nameravajo zgraditi novo, sodobnejšo.

Hišo, zgrajeno leta 1952, je igralka s tretjim možem Allenom Luddnom kupila leta 1968. Ob tem domovanju v Los Angelesu je imela tudi hišo v obalnem mestu Carmel, a je zadnja leta preživela v losangeleški rezidenci in tam tudi umrla.

Po igralkini smrti so hišo prodali za slabih 11 milijonov evrov, že ob prodaji pa je bilo jasno, da je novi lastnik kupil predvsem parcelo. Ta je locirana v prestižni soseski Brentwood, eni najbolj zaželenih lokacij v Los Angelesu.

Hišo je obdajal obsežen vrt, imela je tudi bazen, ki pa so ga ob rušitvi zasuli.

Ob novici o rušitvi hiše se je na družbenih omrežjih zvrstila množica razočaranih komentarjev. "To je Kalifornija, nobenega spoštovanja preteklosti," je bil eden od njih, "škoda, da rušijo starejše hiše. Mnoge so zgrajene bolj kakovostno kot sodobne." Nekateri so medtem vendarle mnenja, da ima vsakdo pravico, da živi v hiši, v kakršni hoče: "Večina ljudi noče živeti v domovih, kakršne so gradili pred 70 leti. Okusi in življenjski slogi se menjajo."

