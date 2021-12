Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novem intervjuju za Sunday Times je oče slavnega didžeja Aviciija Klas Bergling obširno spregovoril o tem, zakaj je njegov sin, čigar pravo ime je bilo Tim Bergling, naredil samomor med počitnicami v Omanu 20. aprila 2018. Glasbenik je bil star 28 let. "Očitno so bile stvari, ki jih nisem videl," je dejal Bergling.

"Tim je bil vse življenje boleče nervozen," je povedal njegov oče. Kot "resen" otrok se je spopadal z visoko stopnjo tesnobe, ki se je poslabšala v njegovih najstniških letih, ko so ga pestili mozolji.

"Bil je sramežljiva oseba. Ni bil nekdo, ki bi stopil v sobo z veliko ljudmi in začel govoriti," je za britanski časnik povedal Bergling. Sčasoma je to postalo težava.

Da se je lahko sprostil, je Avicii spil nekaj alkohola. To je bila navada vzhajajoče glasbene zvezde, ki je pri 20 polnila arene z oboževalci elektronske glasbe. V dokumentarnem filmu iz leta 2017 z naslovom Avicii: Resnične zgodbe je glasbenik razložil, kako mu je alkohol pomagal.

"Na začetku me je bilo preveč strah piti, ker nisem hotel uničiti vsega," je povedal v dokumentarnem filmu. "Toda potem sem spoznal, kako trd sem bil, kadar nisem pil. Pozneje sem našel čarobno zdravilo, da popijem le nekaj pijač, preden grem na koncert."

Aviciijev alkoholizem je napredoval tako hitro, da je bil večkrat hospitaliziran zaradi vnetij trebušne slinavke, ki so bila verjetno posledica čezmernega uživanja alkohola. Takrat so ga zdravili z opioidi, da se je spopadel z neznosno bolečino. Kmalu se je zanašal na droge.

"Takrat me je začelo skrbeti," je dejal Bergling, ki je začel opažati spremembe v osebnosti svojega sina. "Zlahka je bil razburjen, zlahka razdražen. Z njim je bilo težko govoriti."

Družina in prijatelji so leta 2015 izvedli dolgotrajno intervencijo.

"V njegovih očeh sem videl, da je razumel, da se nekaj dogaja," se je spominjal Bergling. "To je bil eden od najhujših trenutkov v mojem življenju, ker sem čutil, da sem izdal svojega sina. Ampak to je bilo treba narediti. Bilo je naivno. Tisočkrat sem slišal, da se boj začne, ko si trezen."

Toda po rehabilitaciji so se težave z duševnim zdravjem nadaljevale. Ko so mu odstranili droge in alkohol, Avicii ni imel sredstev za spopadanje s svojimi občutki. Kmalu zatem je Avicii napovedal upokojitev v upanju, da mu bo izogibanje odru pomagalo pri okrevanju.

Bergling se še danes bojuje s sinovim samomorom, saj ne vedo, kaj je bil vzrok smrti.

"Takšni smo ljudje, želimo imeti razlago," je dejal Bergling in dodal, da sta slava in bogastvo zelo nevarna kombinacija.

Bergling je ustanovil Fundacijo Tim Bergling, s katero se zavzema za priznanje samomora kot globalne zdravstvene nevarnosti.

"Še vedno mi je zelo težko. Ampak nekega dne bo bolje," je dodal. "Tim je bil zelo ponosen na ime Avicii, vendar ni hotel biti Avicii. Želel je biti Tim."

