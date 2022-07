Ob rojstnem dnevu se je pohvalila: "Tako je videti 59 let"

Lisa Rinna, igralka iz serije Melrose Place, zdaj pa zvezdnica resničnostnega šova Resnične gospodinje z Beverly Hillsa (The Real Housewives of Beverly Hills), je v ponedeljek praznovala 59. rojstni dan.

Ob tej priložnosti je na Instagramu objavila več fotografij v kopalkah, v katerih je pokazala svoje natrenirano telo in ob tem zapisala: "Še en krog okoli Sonca. Tako je videti 59 let."

Fotografije so sprožile kopico odzivov njenih sledilk in sledilcev, ki so ji čestitali za rojstni dan in ob tem komentirali, da je videti odlično.

Lisa Rinna je v preteklosti že večkrat povedala, kako skrbi za svoje telo in kondicijo. Svojo prehrano je opisala kot "umazano vegansko" in pojasnila: "Večinoma jem hrano na rastlinski osnovi, a če mi zadiši meso, jem tudi to."

Ob prehrani pa je zanjo bistvenega pomena redno gibanje, je poudarila. "Telovadba je od nekdaj del mojega vsakdana," je dejala igralka, ki že 30 let prisega na jogo, "preizkusila sem že vse mogoče vrste vadbe, a mi joga najbolj ustreza. Zaradi nje ostajam kolikor toliko prištevna."

