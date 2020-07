Nekdanji tekmovalec X Factorja zaradi posilstev obsojen na zapor

"Pošastni" nekdanji tekmovalec X Factorja, kot so ga poimenovali na sodišču, je obsojen na dosmrtni zapor, ker je v obdobju 22 let posilil več žensk.

Britanski mediji poročajo o 56-letnem Phillipu Blackwellu, ki je pred leti nastopil na britanskem pevskem šovu X Factor, zdaj pa je spoznan za krivega posilstev devetih žensk.

Zločine je zagrešil v obdobju devetih let, pri čemer je uporabljal "posiljevalski pribor", kot so izpostavili na sodišču: vsakič je žrtvi z lepilnim trakom prelepil oči in zvezal roke, sebi pa na glavo poveznil maskirno pokrivalo ali masko, ter se s pomočjo kamere snemal pri posilstvu.

Blackwell je skupno zagrešil 31 spolnih napadov, sodnik Peter Cook pa ga je označil za "pošast" in "enega najnevarnejših posameznikov" kar jih je srečal v svoji karieri.

Obtoženi je priznal zločine, ki poleg posilstev vključujejo še poskuse posilstva, napade in voajerizem. Sodnik je ob tem dodal, da svojih žrtev ni videl kot "človeška bitja" in ga opisal kot "zahrbtnega in manipulativnega moškega, ki je v svojih dejanjih uničil mnogo življenj".

Sodišče mu je tako izreklo dosmrtno zaporno kazen z minimalno dolžino prestane kazni devet let, po kateri lahko zaprosi za pogojni izpust.

Živel dvojno življenje in hlepel po slavi

Njegove žrtve so bile večinoma ženske, ki so se same sprehajale po Birminghamu, Coventryju in Nuneatonu.

Z napadi je začel konec 90. let in nato nadaljeval med leti 2005 in 2019, v tem času pa je celo nastopil na priljubljenem šovu X Factor, leta 2008. Čeprav se ni uvrstil v finale, je leto kasneje sodeloval na turneji šova. Britanski mediji poročajo, da je živel dvojno življenje in da je hlepel po slavi.

Ena od žrtev ga je opisala kot "čisto zlo", ob novici o obsodbi pa so dejale, da so končno dočakale nekaj pravice.