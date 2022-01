Nekdanja pornozvezdnica zaradi bolezni ne more hoditi

Jenna Jameson, nekoč ena najbolj znanih pornoigralk, ima hude zdravstvene težave. Potem ko so ji začele slabeti noge in sčasoma sploh ni mogla več hoditi, so ji zdravniki odkrili Guillain-Barréjev sindrom (GBS). Gre za redko avtoimunsko bolezen, ki prizadene živčevje in povzroči mišično oslabelost, v najtežjih primerih tudi paralizo.

"Že dva tedna je bruhala, nato pa je vedno bolj slabela," je na Instagramu pojasnil njen partner Lior Bitton. "Mišice v njenih nogah so tako oslabele, da je na poti od postelje do stranišča padala. Po dveh dneh se ji je stanje tako poslabšalo, da sploh ni mogla več hoditi."

Iz bolniške postelje se je na Instagramu oglasila tudi sama, povedala je, da prek infuzije prejema zdravila in upa na izboljšanje. Večina bolnikov s to boleznijo sicer v nekaj mesecih popolnoma okreva, nekaterim pa ostanejo trajne posledice.

Ob tem se je odzvala tudi na komentarje sledilcev, ki so trdili, da je njeno stanje posledica cepiva proti covid-19. Sporočila je, da se ni cepila ne proti covid-19 in ne proti kakšni drugi bolezni.

Oglejte si še: