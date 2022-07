Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jenna Jameson, nekdanja zvezda filmov za odrasle, se je januarja znašla v bolnišnici, potem ko so ji začele slabeti noge in je na koncu povsem ohromela.

Pred mesecem dni je sporočila, da ji je uspelo vstati z invalidskega vozička in s pomočjo opore tudi narediti nekaj korakov. "Vstala sem in lahko hodim ob pomoči hojice," je takrat povedala na Instagramu, kjer je svoje sledilce ves čas obveščala o svojem napredku pri okrevanju, "ne dam se, postopoma želim prenehati uporabljati invalidski voziček".

Te dni pa je razkrila, da ji je že uspelo hoditi brez kakršnegakoli pripomočka. "Ni popolno, a sem vsaj na nogah," je sporočila, "pomembne so male zmage, na primer to, da do kopalnice pridem brez hojice ali vozička, kar mi daje moč, da se še naprej trudim."

Januarja, ko je nenadoma ohromela, so ji zdravniki postavili diagnozo Guillain-Barréjevega sindroma (GBS), redke avtoimunske bolezni, ki prizadene živčevje in povzroči mišično oslabelost, v najtežjih primerih tudi paralizo.

Pozneje se je izkazalo, da je bila diagnoza napačna, ni pa jasno, kaj je pravi vzrok njenih težav. V svojih javljanjih na družbenih omrežjih je dejala le, da je težava v stegneničnem živcu in da so ji zaradi dolgotrajnega mirovanja mišice močno oslabele.

