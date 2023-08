Goranu Bregoviću zaradi proruskih stališč prepovedali vstop v državo

Bosanskemu glasbeniku Goranu Bregoviću so prejšnji vikend prepovedali vstopiti v Moldavijo, kjer bi moral imeti nastop. Razlog za to naj bi bil koncert, ki ga je slavni glasbenik imel na na Krimu marca 2015, torej kmalu po tem, ko si je ukrajinski polotok pridružila Rusija, poroča hrvaška tiskovna agencija HINA.

Organizatorji Guitar Music Festivala, ki poteka v Moldaviji, državi, ki meji na Ukrajino in je od začetka vojne poostrila nadzor, so sporočili, da glasbeniku Goranu Bregoviću in njegovi ekipi, ki so sicer že prispeli na tamkajšnje letališče, niso dovolili vstopiti v državo.

Zaradi proruskih stališč je na državnem seznamu Moldavije od leta 2022

Po navedbah vira blizu vlade, s katerim se je v ponedeljek pogovarjal novinar AFP, je 73-letni glasbenik "zaradi svoji proruskih stališč na državnem seznamu od leta 2022."

Bregović je namreč marca 2015, kmalu po tem, ko je Rusija priključila ukrajinski polotok, na Krimu imel koncert. Ukrajina je njegovo odločitev takrat kritizirala in jo razumela kot znak podpore Moskvi.

Od začetka spopadov v Ukrajini sicer Goran Bregović le redko komentira vojno stanje. Maja je za italijanski Corriere della Sera dejal, "da obžaluje vse mrtve, vojake in civiliste, Ukrajince in Ruse".

Bregović: Razočaran sem

"Žal vas moramo obvestiti, da Goran Bregović s svojo zasedbo nocoj ne bo mogel nastopiti na festivalu zaradi razlogov, na katere ne morejo vplivati ​​organizatorji ali umetniki," so organizatorji Guitar Music Festivala sporočili v nedeljo. "Žal jim vstop v Republiko Moldavijo ni dovoljen, čeprav so že pristali na letališču," piše v sporočilu vodstva festivala, objavljenem na Facebooku.

Organizatorji festivala so objavili tudi Bregovićev odziv na potezo Moldavije. Kot so zapisali na svoji spletni strani, je dejal, da je zelo razočaran in se opravičil občinstvu, obenem pa izrazil obžalovanje, ker za takšno odločitev ni prejel "nobenega uradnega pojasnila. S svojimi glasbeniki potujem po vsej Evropi in doslej še nikoli nisem naletel na nobene težave," je dodal.

Obmejna policija je sicer sporočila, da so bili organizatorji vnaprej obveščeni o prepovedi, ki velja od leta 2022 in je bila uvedena v okviru varnostnih ukrepov, sprejetih v sodelovanju z obveščevalnimi službami in mednarodnimi partnerji.​