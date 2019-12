Na svojo jelko ne sme obešati orehov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Njegova zaščitna barva je bela. Če izdamo še, da je rojeni Dalmatinec, ki letos praznuje jubilejih 30 let svoje glasbene kariere in polni slovenske dvorane, sliši pa tudi na “ime” kralj ljudskih src, potem zagotovo veste, da govorimo o Wernerju.

Pevec, ki je ravno izdal svojo novo ploščo je razkil nekaj zanimivosti iz svojega življenja. Med drugim tudi to, kaj je kot otrok ušpičil staršem, da so ga poslali v kot in zakaj ne sme na svojo novoletno jelko obešati orehov, poroča Planet TV. Namig: kriva je veverica!