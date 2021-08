Monica Lewinsky hoče, da ves svet pozna zgodbo o Clintonu in njenih tangicah

Monica Lewinsky je ena od producentov prihajajočega nadaljevanja antologijske serije Ameriška zločinska zgodba (American Crime Story), v kateri bodo prikazali enega največjih političnih škandalov vseh časov - impeachmenta oziroma poziva k odpoklicu ameriškega predsednika Billa Clintona zaradi njegove afere z Monico Lewinsky, nekdanjo pripravnico v Beli hiši.

In kot ena od producentov si Monica želi, da se zgodba prikaže točno tako, kot se je zgodila, vključno s tem, kako je Clintona na nekem dogodku očarala s srebrnimi tangicami, ki jih je nosila.

To podrobnost je ustvarjalka serije Sarah Burgess sicer hotela izpustiti iz scenarija, češ da ni hotela "retravmatizirati Monice", a je Monica sama vztrajala, da se prizor s tangicami vključi. "Poglejte, super bi bilo, če bi lahko bila sebična in rekla, da je odlično, da tega ne pokažemo, a sem zelo izkušena in razumem, kako ljudje vidijo to zgodbo," je razložila in dodala, da samo zato, ker je producentka serije, ne bi smela dobiti tega privilegija ter da bi bilo to nepošteno do celotne ekipe.

Monica in Bill sta poskrbela za enega največjih škandalov v Beli hiši. Foto: Guliverimage

Le Monica lahko pove to zgodbo

Producent Ryan Murphy, ki je sodeloval že pri serijah in zgodbah o O. J. Simpsonu in umoru Giannija Versaceja, je snemanje škandala Clinton - Lewinsky pravzaprav pogojeval s tem, da pri njem sodeluje tudi Monica. "Nihče razen tebe ne bi smel povedati tvoje zgodbe," naj bi ji dejal, ko jo je snubil v ekipo.

Monico bo v seriji z naslovom Impeachment: American Crime Story (Ustavna obtožba: Ameriška zločinska zgodba) igrala Beanie Feldstein, vlogi Billa in Hillary Clinton pa sta dobila Clive Owen in Edie Falco. Premiera bo 7. septembra.