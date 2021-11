Mariborski župan in Filip Flisar nazdravljala s Pubeci #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po lanskem covidnem premoru so se letos občinstvu spet v živo predstavili "pubeci" oziroma štajerski vinarji, ki svoja mlada vina ponujajo pod skupno blagovno znamko Pubec.

Arkade mariborskega gradu so bile pretekli petek prizorišče 6. Salona štajerskih mladih vin, na katerem se je 17 štajerskih vinarjev, povezanih pod krovno blagovno znamko Pubec, predstavilo ljubiteljem mladih vin.

"Naš cilj je, da popeljemo to naše štajersko vino v svet, da ponovno dokažemo, kaj je že pomenilo in kaj še danes pomeni, ter postavimo trdne temelje za prihodnost," je ob tem povedal pobudnik projekta Pubec Borut Cvetko.

Organizatorja projekta Borut in Natalija Cvetko z mariborskim županom Sašo Arsenovičem Foto: Mediaspeed

Pubeci 2021 so Vinogradništvo Cvitanič, Hiša vin Emino, Vino Falot, Kmetija Fleisinger, Vinarstvo Hafner, Vinogradi Horvat, Vino Jarc, Vina Joannes, Vino Leber, Vinogradništvo Mukenauer, Vinogradništvo Mulec, Puklavec Family Wines, Radgonske gorice, Rigo Vino, Steyer vina, Vina Toplak in Vino Valdhuber.

Svojega "pubeca" je mariborskemu županu ponudil tudi vinar Danilo Steyer. Foto: Mediaspeed

"Pubeci" svoja mlada vina letos predstavljajo že sedmo leto zapored, le da se lani zaradi epidemičnih omejitev občinstvu niso predstavili v živo. Tudi letos je bil salon mladih vin nekoliko drugačen, na novem prizorišču pod arkadami mariborskega gradu in z omejenim številom obiskovalcev, ki so pod strogim preverjanjem pogoja PCT in ob upoštevanju ukrepov nazdravljali ob pokušnji najboljšega, kar je pripravila vinska letina 2021.

Letošnje mlado vino je prišel poskusit tudi nekdanji rektor mariborske univerze prof. dr. Ludvik Toplak. Foto: Mediaspeed

Med obiskovalci je bila tudi vrsta znanih mariborskih obrazov, med njimi mariborski župan Saša Arsenovič, nekdanji smučar prostega sloga Filip Flisar ter nekdanji rektor mariborske univerze in ustanovitelj in predsednik Alma Mater Europaea Ludvik Toplak.

Filip Flisar z mariborsko vinsko kraljico Nežo Jarc Foto: Mediaspeed

