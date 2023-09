Linda Evangelista razkrila, da jo je mož več let zlorabljal

Linda Evangelista, ena najbolj znanih supermanekenk iz 90., je v dokumentarcu The Super Models spregovorila o svojem zakonu z Geraldom Mariejem, zloglasnim šefom pariške modne agencije Elite Model Manegement.

"Lahko je govoriti o tem, da je treba iz nasilne zveze oditi, težje pa je to storiti. Vem, kako je to, ker sem to preživljala. Ne gre le za to, da rečeš: 'Hočem ločitev.' Ni tako preprosto. Pri miru je pustil le moj obraz, tisto, kar je prinašalo denar," je v dokumentarcu dejala Evangelista, ki se je z Mariejem poročila leta 1987, ko je imela 22 let, ločila pa sta se pet let pozneje.

Gerald Marie in Linda Evangelista leta 1994, leto po koncu njunega zakona Foto: Profimedia

Marie je več kot tri desetletja veljal za eno najpomembnejših osebnosti v svetu mode, pred tremi leti pa ga je več kot deset žensk, med njimi nekdanja supermanekenka Karen Mulder, obtožilo posilstva in spolnih zlorab. Med posiljenimi naj bi bile tudi mladoletnice. Francoske oblasti so sicer sprožile preiskavo, a so jo letos opustili, ker so obtožbe zastarale, Marie pa obtožbe ves čas odločno zavrača.

Gerald Marie leta 2001 Foto: Profimedia

Linda Evangelista je v dokumentarcu povedala, da jo je prav pogum teh žensk, ki so o zlorabah spregovorile, spodbudil, da tudi sama razkrije, kaj se ji je dogajalo v zakonu z Mariejem. "Njihove besede so mi zlomile srce. Želim si, da bi bilo pravici zadoščeno. Rada bi, da bi takšni kreteni dvakrat razmislili o svojih dejanjih, da bi jih postalo strah, rada bi, da bi ženske vedele, da niso same," je dejala Evangelista.