Konec ljubezni za slavno sestro Kardashian

Po devetih mesecih sta se razšla resničnostna zvezdnica Kim Kardashian in komik Pete Davidson. Natrpan urnik, zveza na daljavo in 13-letna starostna razlika so po besedah dobro obveščenih virov razlog, da se je njuna ljubezenska pravljica končala.