Khloe Kardashian je rodila deklico

Po poročanju ameriškega portala TMZ je hollywoodska zvezdnica Khloe Kardashian rodila deklico, ob veselem dogodku pa naj bi bile ob njej sestri Kourtney in Kim, mama Kris in najboljša prijateljica Malika.

Ob rojstvu je bil navzoč tudi novopečeni očka, NBA-zvezdnik Tristan Thompson, s katerim je Kardashianova v zvezi nekaj več kot leto dni, in to kljub temu, da je nedavno izvedela, da jo je, ko je bila v tretjem mesecu nosečnosti, prevaral.

Tristana Thompsona so nedavno na zadnji tekmi NBA gledalci prav zaradi novice o varanju izžvižgali.

Sicer pa so novico o novi članici družine Kardashian potrdili še pri ameriški televiziji E!, ki snema in producira njihov šov V koraku s Kardashianovimi: "Čestitamo naši Khloe Kardashian za njeno deklico."

Congrats to our girl @khloekardashian on her baby girl! 🍼💕 #KUWTK https://t.co/3NgMrBttYo