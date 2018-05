Kdo je oblinasta manekenka, ki je na rdeči preprogi pokazala spodnjice? #foto

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 22, 2018 at 5:04pm PDT

Če si pred nekaj tedni v katerikoli spletni iskalnik vpisal ime Yulia Rybakova, ni bilo veliko zadetkov. Če njeno ime in priimek iščeš v svetovnem spletu zdaj, so med prvimi zadetki članki o rdeči preprogi v Cannesu, kjer je doživela nezgodo z obleko in pred fotografi obstala zgolj in samo v spodnjicah.

Zanimivo je, da je posnetek tega nesrečnega pripetljaja celo sama objavila na svojem profilu na Instagramu, a pod objavo so se zgrnili komentarji, ki jih verjetno ni ravno vesela. Številni so ji namreč očitali, da je vse skupaj sama zrežirala, da bi svet opozorila nase in postala prepoznavna.

Yulia je Rusinja, tako imenovana 'plus-size' manekenka, ki na družbenih omrežjih ves čas ponosno promovira sebe in svoje obline. Na Instagramu ima 679 tisoč sledilcev, na Facebooku pa precej manj – le borih 625.

A je na Instagramu veliko bolj aktivna. Tam namreč pogosto objavlja fotografije, na katerih kaže veliko gole kože. Nekaj njenih objav si lahko ogledate spodaj.

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 19, 2018 at 5:15am PDT

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 10, 2018 at 9:23pm PDT

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on May 6, 2018 at 8:14am PDT

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on Apr 23, 2018 at 11:41am PDT

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on Feb 16, 2018 at 4:34pm PST

A post shared by Юлия Рыбакова (@yulia_rybakova_) on Jan 21, 2018 at 8:38am PST

Ravno nasprotno pa se hočejo odvečnih kilogramov in oblin znebiti tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija, ki je na sporedu od torka do petka ob 21. uri na Planet TV.



V nocojšnji epizodi se bodo tekmovalci znašli v obdobju graščakov, poleg tega bodo videli, da znajo tudi ženske brcati žogo, in to celo bolje kot fantje. V hiši bo presenečanje pričakalo Majo, prav tako pa bomo ob masažah videli razgaljena telesa tekmovalcev. Šov si oglejte nocoj ob 21. uri na Planet TV.