Jezna Camila Cabello: Zaradi vas se še nisem počutila tako slabo

Priljubljena pevka Camila Cabello se je ujezila na paparace, da so ji uničili dan na plaži v Miamiju zaradi nenehnega fotografiranja, saj se ni mogla sprostiti. Ob tem je spoznala, da morajo ženske nenehno paziti na svoje telo oziroma na to, kako so videti.

Camila Cabello se je na Instagramu znesla nad nadležnimi paparaci, ki so brez njene privolitve naredili serijo fotografij. V zapisu je sprostila vse svoje frustracije o tem, kako nenehno fotografiranje brez njene privolitve negativno vpliva na njeno samopodobo.

"Nosila sem bikini, ki je bil premajhen, ​​in nisem se ozirala na to, kako sem videti, potem sem videla slike na spletu ter ob tem številne komentarje. To me je razjezilo," je 25-letnica zapisala v daljši objavi. "Takrat sem se spomnila, da so na mojo samozavest vplivale misli, ki jih je oblikovala zahodna družba. Družba, ki je uničila predstavo o tem, kako je videti zdravo žensko telo. Ta ideal je za mnoge ženske popolnoma neresničen. Fotošop, restriktivne diete, pretiravanje pri vadbi in izbiranje zornih kotov za fotografiranje omogočajo, da so naša telesa videti drugače kot v resnici in v svoji naravni obliki."

Camila Cabello, ki se ta teden pripravlja na izdajo svojega tretjega albuma Familia, je še dodala, da je "samska ženska v svojih dvajsetih letih, sredi kupa dela zaradi promocije albuma" in je želela le to, da je videti dobro.

"Želela sem se počutiti dobro, dobila sem nov bikini in pred odhodom na plažo nisem jedla ničesar težkega, ker sem vedela, da se bo vse skupaj spremenilo v fotografiranje. Želodec sem držala tako močno stisnjen, da me je že bolel trebuh, tudi dihala skoraj nisem in zato sem se komaj smejala. Ko sem se opazila, kje so kamere, se nisem mogla sprostiti in uživati," je še zapisala.

Razmišljala je tudi o tem, ali je sploh zdravo, če si ves čas osredotočen na to, kako je videti tvoje telo, če ob tem trpi duševno zdravje? "Za koga poskušam biti privlačna? Ali sem sama sebi privlačna, če se pa ne morem sprostiti ter se zabavati in biti igriva na lep dan na plaži?"

Pevka je svoj zapis sklenila z besedami, da je njen cilj, da bi si lahko povrnila občutke, kot jih je imela pri sedmih letih na plaži. "Ko sem bila vesela, neumna, sem dihala, se pretvarjala, da sem morska deklica. Ko sem bila SVOBODNA."

To sicer ni prvič, da je bila Camila Cabello tako kritična, ko je v ospredju doseganje nerealnih predstav o ženskem telesu.