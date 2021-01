Izbranka Elona Muska preboleva covid-19 in "uživa" v tem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon in Claire sta lani dobila sina, ki ga kličeta X.

Pevka Grimes, ki je morda bolj znana kot izbranka milijarderja Elona Muska, je razkrila, da je "končno zbolela" za boleznijo covid-19 in da uživa v okrevanju.

"Končno sem dobila covid-19, a začuda uživam v tem," je na svojem profilu na Instagramu pred dnevi zapisala pevka Grimes, katere pravo ime je Claire Elise Boucher. Ob objavi sicer ni razkrila, ali sta se okužila tudi njen izbranec Elon Musk in njun osemmesečni sin X Æ A-12, je pa ob zapisu v svojem slogu delila pesem pevke SZA Good Days (Dobri dnevi, op. p.).

Ustanovitelj Tesle in po novem najbogatejši Zemljan je že novembra tvitnil, da je verjetno prebolel covid-19, vendar je imel tako blage simptome, da bi lahko šlo samo za prehlad, je dejal.

S sinom X-om gledata Apokalipso zdaj

Zvezdniški par, ki velja za enega najbolj nenavadnih, če ne celo čudaških, je razkril, da svojega sina kliče zgolj X, že pred tem pa je Musk razkril, da se njegovo ime X Æ A-12 izgovori: "X Ash A 12." In čeprav njun sin še ni dopolnil enega leta, ga že učita nekonvencionalnih stvari.

"Skupaj z njim gledava filme, kot je Apokalipsa zdaj, zelo mu je všeč radikalna umetnost," je v intervjuju za The New York Times razkrila Grimesova. Dodala je, da ga poskuša izpostavljati čim več estetskim stvarem in glasbi v upanju, da bo čim bolj spodbudila njegovo umetniško plat.

