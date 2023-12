Igralka Kate Micucci, najbolj znana po vlogi v humoristični seriji Veliki pokovci (Big Bang Theory), je na TikToku razkrila, da so ji odkrili raka na pljučih.

Poglejte:

"Sem v bolnišnici, kjer so me operirali zaradi raka na pljučih," je 43-letna igralka dejala v posnetku, "res je čudno, ker v življenju nisem pokadila niti ene cigarete, zato je bilo to kar presenečenje."

"Očitno se tudi to dogaja," je nadaljevala in dodala: "Najboljša novica pa je, da so ga odkrili v zgodnjem stadiju in bo z mano vse v redu."

Igralka in komičarka je v priljubljeni seriji Veliki pokovci igrala Lucy, dekle Raja, enega od glavnih likov. Prvič se je pojavila v šesti sezoni, nato pa se vrnila še v sedmi in deseti. Ob Velikih pokovcih se je pojavila tudi v serijah Mladi zdravniki (Scrubs) in Vzgoja za začetnike (Raising Hope), v animiranih filmih Scooby-Doo pa je svoj glas posodila Velmi, eni od glavnih junakinj.

