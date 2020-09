Igralec z golimi rokami podrl železna vrata, da je lahko šel v službo #video

Dwayne Johnson je povsem upravičil svoj slavni vzdevek The Rock, kar v prevodu pomeni skala. Ker zaradi izpada električnega omrežja vhodnih železnih vrat na dovoz svoje hiše nikakor ni šlo odpreti, se jih je z golimi rokami lotil kar sam. In jih povsem uničil.

Zaradi nevihte je soseska, kjer živi Dwayne 'The Rock' Johnson, ostala brez električne energije. Posledično se glavna vrata, ki ločujejo igralčevo hišo od ulice in katerih sistem odpiranja in zapiranja deluje s pomočjo elektrike, niso mogla opreti.

Ker pa se je zvezdniku mudilo na snemanje, ekipa serviserjev pa bi do njega lahko prišla šele čez 45 minut, se je vrat z golimi rokami lotil kar sam. In jih, po fotografijah in posnetku sodeč, brez težav odlomil ter se nato odpeljal na delo.

"Ne ravno moja najboljša ura, a človek mora iti na delo," je zvezdnik začel iskren in dolg zapis na svojem profilu na Instagramu. "Ker me je na stotine članov produkcijske ekipe čakalo, da pridem v službo, da bi lahko začeli z delavnim dnem, sem naredil, kar sem moral narediti. Potiskal sem, vlekel in trgal vrata povsem sam. Iztrgal sem jih iz opečnatega zidu, pretrgal sistem jeklene hidravlike in jih vrgel na travo. Moja ekipa varnostnikov se je kakšno uro kasneje dobila s tehniki in varilci, ki so menda bili v nejeveri in celo malce prestrašeni. Ne ravno moja najboljša ura, a moral sem iti na delo."

V drugem zapisu se je še lepo zahvalil vsem vpletenim, ki so kasneje popravili nastalo škodo ter sanirali vrata. Ter še enkrat priznal, da je bil zares slabe volje in v slabi koži. Hkrati se je tudi pošalil na svoj račun, da bi morda naslednjič bilo vendarle bolj pametno, če bi preprosto preskočil ograjo in poklical Uber, a da to zagotovo ne bi bilo tako zabavno.