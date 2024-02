Ibrahimovića pričakali s pesmijo Lepe Brene

V četrtek se je v italijanskem letovišču Sanremo začel tradicionalni izbor najlepše popevke, že 74. po vrsti, zmagovalec tekmovanja pa bo Italijo zastopal tudi na Evroviziji.

Letošnji festival Sanremo bo kot običajno gostil vrsto tako uveljavljenih kot novih izvajalcev, med gosti pa organizatorji omenjajo igralca Johna Travolto in Russlla Crowa, ki bo nastopil kot blues glasbenik. V četrtek zvečer pa je občinstvo presenetil prav poseben gost, ki ga niso vnaprej napovedali – legendarni nogometaš Zlatan Ibrahimović.

Foto: Guliverimage

Festivalski orkester je začel igrati skladbo Luda za tobom balkanske popzvezdnice Lepe Brene, nato pa jim je voditelj in direktor festivala Amadeus zavpil, da je dovolj. Nenadoma se je iz občinstva zaslišalo: "Tukaj lahko le jaz rečem, kdaj je dovolj," in pred kamerami se je prikazal nasmejani Ibrahimović.

Poglejte:

Ibra je dirigentu naročil, naj orkester znova začne igrati, se ob taktih Lepe Brene sprehodil do odra in medtem občinstvu delil svoje fotografije, eno pa izročil tudi Amadeusu. Ta ga je pohvalil, da je še vedno videti odlično, nato pa ga povprašal: "Kaj delaš tukaj?" Ibrahimović je na to v svojem slogu odgovoril: "Kaj pa ti delaš tukaj?" Ponudil se je tudi, da bi sam prevzel vodenje festivala, a Amadeus ponudbe ni sprejel. Vsaj za zdaj – festival vendarle traja še vse do sobote.

