Priljubljena pevka in igralka Gloria Estefan je v posebni oddaji na Facebooku v družbi svoje hčerke Emily in nečakinje Lili spregovorila o spolni zlorabi, ki se ji je zgodila, ko je bila stara samo devet let.

64-letna zvezdnica je razkrila, da ji je to storil "nekdo, ki mu je moja mama zelo zaupala. Bil je del družine, a ne najbližji sorodnik," je dejala v oddaji Red Table Talk: The Estefans. Njegove identitete ni hotela razkriti, je pa izdala, da je šlo za nekoga, ki je izkoristil svojo moč, saj je hodila v njegovo glasbeno šolo.

"Takoj mi je začel govoriti, kako nadarjena sem in da potrebujem posebno pozornost, mami pa se je zdelo super, da se je tako ukvarjal z mano," je pojasnila Gloria.

Vedno se je zavedala, da ni sama kriva, pravi. Foto: Reuters

Nikoli ni krivila sebe za zlorabo

Ko je na neki točki odločno zavrnila njegovo neprimerno vedenje, ji je zagrozil, da je njen oče v Vietnamu in da ji ne more pomagati, mamo pa bo ubil, če ji bo povedala, kaj se je zgodilo. Dodala je, da nikoli ni krivila sebe za zlorabo in za njegovo vedenje, saj je vedela, da je nor, zato je verjela, da bi resnično lahko poškodoval njeno mamo.

"Na vse mogoče načine sem se upirala, da bi še hodila v to šolo, lagala sem, da sem bolna." Da bi podprla svoje besede, je delila avdioposnetek iz časa, ko se je dogajala zloraba. Na njem govori s svojim očetom v Vietnamu, ki mu v španščini reče, da noče več hoditi v šolo.

Gloria z možem Emiliem Estefanom Foto: Guliverimage

Policija je predlagala, naj ne vložijo tožbe

Emily jo je nato vprašala, ali se je njeni mami sploh sanjalo, kaj se je dogajalo, a Gloria je odvrnila, da ne. "O tem se v njenem času ni govorilo." Za to je izvedela šele, ko ji je mlada Gloria sama povedala, kaj se je zgodilo. Mama je poklicala policijo, a so ji predlagali, naj ne vloži tožbe, češ da bi Glorii to povzročilo še več travm.

A za to ji je danes žal, je iskreno dejala zvezdnica: "Zaradi tega imam slabo vest, saj so bile morda še druge žrtve."

Zadnji udarec ji je njen napadalec zadal, ko je Gloria doživela prvi uspeh s pesmijo Conga in je nekemu časopisu poslal pismo s kritiko njene glasbe. "V tistem trenutku sem bila tako jezna, da sem hotela uničiti vse, kar mi je prišlo pod roke," je priznala.

