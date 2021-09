Tajči o tem, zakaj je zapustila Hrvaško: Imela sem resne samomorilne misli

Tatjana Cameron, bolj znana kot Tajči, je bila gostja oddaje V svojem filmu na hrvaški nacionalni televiziji, v kateri je spregovorila o tem, kaj je bil razlog, da je leta 1992 zapustila Hrvaško in slavo, ki jo je uživala v državah nekdanje Jugoslavije, ter samo z dvema kovčkoma odšla v New York.

"Z glasbo se ukvarjam od svojega četrtega leta, to ni bil uspeh čez noč, zame je bil to stranski učinek," je komentirala jugoslovansko slavo in dodala, da je bil odhod čez lužo "logično nadaljevanje mojega dela", cilj pa "ustvarjati glasbo in skozi njo ustvariti nekaj lepega, ljudem polepšati dan".

Je pa priznala, da takrat kot 19-letno dekle ni bila pripravljena na tako intenzivno slavo, ki jo je doživela s pesmijo Hajde da ludujemo, saj po njenem to "ni bila le pesem, ampak splošno doživetje".

To ni bila običajna slava, v tistem trenutku nisem imela duševne podpore, nikogar, ki bi mi pri tem pomagal.

Vendar pravi, da ne obžaluje, da je odšla, saj so se "vsi koščki postavili na svoje mesto," pravi.

Družba je bila premalo ozaveščena o psihičnih težavah

Takratni menedžer Zrinko Tutić jo je sicer skušal prepričati, da bi ostala, a ni pomagalo, saj tukaj ni več znala delovati, razlaga. "Bilo je težko, odšla sem, ker nisem bila sposobna biti čustveno, mentalno in duhovno zdrava." Ob tem je dodala, da se takrat ni govorilo o bulimiji, tesnobi in depresiji, ampak so ljudje preprosto rekli: "Lena si, nehvaležna."

"Kot družba nismo bili dovolj ozaveščeni o psihičnih težavah. V nekem trenutku sem si želela, da se vse to preneha. Imela sem resne samomorilne misli – ali si bom rešila življenje ali pa bom zapadla v droge," je priznala iskreno.

Pri lažji odločitvi, da zapusti dvoj dom, sta ji pomagala starša, ki sta ji zagotovila, da se lahko kadarkoli vrne, je razložila. "To mi je dalo svobodo in pogum, da se znajdem v New Yorku." S tem je dobila tudi večjo samozavest, pravi.

Po petih letih v New Yorku se je zaradi predstave preselila v Los Angeles, kjer je spoznala svojega prihodnjega moža, filmskega producenta Matthewa Camerona. V 17-letnem zakonu so se jima rodili trije sinovi, Matthew pa je pred štirimi leti umrl zaradi pljučnega raka. Njegova smrt je Tajči močno prizadela, tudi zato, ker je zaradi raka izgubila že očeta.

Pred leti priznala, da je bila posiljena

Po očetovi smrti leta 2007 se je končno odločila za psihoterapijo, ki je bila nujno potrebna tudi zato, ker se je že od 17. leta soočala s hudo depresijo. Terapija ji je pomagala priznati veliko stvari, ki so se ji zgodile, med drugim tudi to, da je bila v mladosti žrtev posilstva.

O tem je javno prvič spregovorila leta 2019, ko je razkrila, da se kot najstnica ni zavedala, da je postala del sveta, ki so ga vodili, kot pravi sama, močni in samozavestni moški. Za posilstvo je sprva krivila samo sebe, vendar zdaj ve, da ni bilo tako in da je za priznanje toliko let potrebovala ravno zato, ker se je sramovala same sebe.

"To je takšen tabu, ženske o tem sploh nočemo govoriti, nočemo priznati, kaj se nam je to zgodilo, saj sploh ne vemo, da se nam je zgodilo, ker smo prepričane, da smo to iskale in da je to normalno," je še pojasnila v oddaji.

Preberite tudi: