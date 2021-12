Gibonni se je opravičil po plazu kritik, ker je hodil po obloženi mizi

Po družbenih omrežjih so se širile fotografije in posnetki z zagrebške zabave, kjer je pel Zlatan Stipišić Gibonni. Zdelo se je, da je Gibonnija pesem malce preveč zanesla, zato je v nekem trenutku splezal na mizo in poteptal hrano, ki je še bila na mizi. Tako je ob petju stopil na pladenj s pršutom in sirom. Ti prizori splitskega glasbenika res niso takšni, kot bi pričakovali od glasbenika, ki v svojih najbolj rockerskih časih ni prestopil mere dobrega okusa nastopanja.

Mogoče tudi tokratni spodrsljaj ne bi prišel v javnost, če ne bi priljubljenega glasbenika kritizirali na družbenih omrežjih. Ena izmed njih je bila tudi Tia Mamić, žena športnega menedžerja Maria Mamića, ki je na Instagramu objavila fotografijo Gibonnijevega "nastopa".

"Ne vem, kaj je bolj žalostno, ekipa, ki mu ploska, ga podpira in snema, medtem ko gazi hrano, ali njegovo početje! Božič v pravem božičnem duhu," je ob fotografiji, na kateri Gibonni hodi po hrani, zapisala Mamićeva.

Foto: Facebook

Po poplavi kritik na družbenih omrežjih se je javno opravičil tudi Gibonni. "Dragi moji, po dolgem času me je spet odneslo z dobro glasbo in vzdušjem, zato sem se z odra spustil k občinstvu. Bilo je evforično, splezal sem na mizo, stopil na pršut in nato še v 'kuglof'! Vsi negativni odzivi so upravičeni. Tudi jaz bi tako mislil, če bi v tej situaciji videl koga od svojih kolegov. Jasno je, kako nepremišljeno in neumno je bilo ... Zdaj ni poti nazaj in tako je! Zgodilo se mi je že veliko neumnosti, padel sem z odra in pel na gradbenih strojih. Tokrat sem bil kriv samo jaz in vse se je izšlo slabo, čeprav nisem imel slabega namena. Nikogar nisem želel spraviti v zadrego … Ponesla me je dobra volja … Iskreno se opravičujem vsem!"

