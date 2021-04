Del "ceste bratstva in enotnosti" bi poimenovali po Balaševiću

Pred nekaj dnevi se je na družbenih omrežjih pojavil predlog, da bi del avtoceste med Zagrebom in Beogradom oziroma trase nekdanje ceste bratstva in enotnosti poimenovali po legendarnem pevcu Đorđu Balaševiću.

"Slovo Balaševića je bilo za celo generacijo, ki je odraščala ob njem, zelo težko. Ne poznamo življenja brez njega, veliko nam je zapustil in izjemno smo mu hvaležni, zato se zdaj postavlja vprašanje, kako naj se mu oddolžimo," je za srbsko televizijo N1 povedal Milan Janić, pobudnik zamisli, da bi po Balaševiću poimenovali del avtoceste med Zagrebom in Beogradom, in sicer odsek med mejnim prehodom Batrovci na hrvaško-srbski meji in Beogradom.

Gre za del trase tako imenovane ceste bratstva in enotnosti, ki so jo načrtovali kot glavno prometno žilo v nekdanji Jugoslaviji in ki se razprostira od Jesenic v Sloveniji do Gevgelije v Severni Makedoniji.

"V tem vidim neko simboliko, saj ves ta odsek leži v Panonski nižini, večina ga je v Balaševićevi Vojvodini," je še pojasnil Janić, "prav tako pa mislim, da bi s tem poimenovanjem našim zahodnim sosedom, predvsem Hrvaški in BiH, poslali jasno sporočilo, kako naše odnose vidimo v prihodnosti. Če bo ta avtocesta nosila Balaševićevo ime, je jasno, da si želimo prijateljstva, sodelovanja, medsebojnega razumevanja in spoštovanja."

Predlog je na družbenih omrežjih tako v Srbiji kot v drugih delih nekdanje Jugoslavije naletel na veliko podpore, po drugi strani pa nima prav veliko možnosti, da bi se uresničil.

Beograjski časopis Večernje novosti piše, da "za preimenovanje avtoceste ni jasno določenega postopka" in da "predlog z družbenih omrežij ni dovolj". Odzvalo se je tudi javno podjetje Putevi Srbije, nacionalni upravljavec cest v Srbiji, in sporočilo, da se oni s preimenovanjem cest ne ukvarjajo in da niti ne vedo, po kakšnem postopku bi to lahko storili.

