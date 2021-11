Britanci zaskrbljeni: se bo kraljica povsem umaknila iz javnosti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je britanska kraljica v nedeljo v zadnjem trenutku odpovedala udeležbo na spominski slovesnosti, so na Otoku vse bolj zaskrbljeni zaradi njenega zdravstvenega stanja.

Kraljica Elizabeta II. se v nedeljo zaradi težav s hrbtom ni udeležila tradicionalne slovesnosti v spomin žrtvam prve svetovne vojne v Cenotaphu, potem ko so prejšnji teden iz Buckinghamske palače sporočili, da je kraljica "trdno odločena", da se bo slovesnosti udeležila.

V nedeljo pa so le dve uri pred začetkom slovesnosti sporočili, da kraljice ne bo, ker ima bolečine v hrbtu, venec pa je namesto nje položil njen sin, prestolonaslednik Charles.

95-letna kraljica se v javnosti ni pojavila že skoraj mesec dni, potem ko so ji konec oktobra zdravniki odredili dvotedenski počitek brez potovanj in uradnih dolžnosti. Ta oddih naj bi po lastnih željah končala prav v nedeljo, a se je izteklo drugače.

To je med Britanci vzbudilo toliko zaskrbljenosti, da se je oglasil celo britanski premier Boris Johnson in zagotovil, da je skrb odveč. "Prejšnjo sredo sem bil na avdienci pri njej v Windsorju in lahko vam zagotovim, da je z njo vse v redu," je v nedeljo dejal novinarjem.

Tabloid Daily Mail medtem navaja izjave več dobro obveščenih virov, da se Elizabeta še nekaj časa, morda pa celo nikoli več, ne bo udeleževala velikih dogodkov v javnosti. "Ljudje je ne bodo več videvali tako pogosto," je dejal eden od virov, "seveda se bo še pojavljala, a bodo to manjši dogodki, ki bodo večinoma potekali v Buckinghamski palači."

