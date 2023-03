Bena Afflecka so zaparkirali, poglejte, kaj je storil #video

Tudi zvezdnike doletijo težave povsem običajnih smrtnikov. To je ta teden izkusil Ben Affleck, ko so njegov prestižni avtomobil zaparkirali in ga nikakor ni mogel rešiti.

Zgodilo se je že marsikomu − avtomobil nič hudega sluteč parkirate, ko pa se vrnete do njega, ugotovite, da so vas tako tesno zaparkirali, da se ne morete odpeljati. Ta teden je to doletelo filmskega zvezdnika Bena Afflecka, ki je svojega prestižnega mercedesa EQS 580 AMG parkiral na ulici v losangeleški soseski Brentwood, ob vrnitvi pa ugotovil, da sta ga spredaj in zadaj povsem zaparkirala druga dva avtomobila.

Poglejte:

Affleck je po pisanju spletnega tabloida TMZ kar 45 minut čakal, da bi se prikazal kateri od voznikov, ki sta ga zaparkirala, medtem pa kadil in pil kavo.

Foto: Profimedia

Ker rešitve ni bilo od nikjer, je sedel v svoj avto in začel manevrirati, se nekajkrat dotaknil avtomobilov pred in za seboj ter se počasi vendarle rešil iz jeklenega objema.

