Ameriška igralka: V Dubrovniku sem doživela strašljiv rasistični napad

"Še nikoli nisem doživela takšnega sovraštva in groženj s fizičnim nasiljem," je dejala.

Igralka Gabrielle Union je v svoji knjižni biografiji You Got Anything Stronger? (Imate kaj močnejšega?), ki je izšla ta teden, spregovorila o tem, kako se kot temnopolta Američanka vsak dan sooča z rasizmom.

To je med drugim opisala z neprijetnim dogodkom, ki se ji je leta 2019 zgodil v Dubrovniku, kjer se je mudila s prijatelji. Vstopili so v neki lokal, za katerega so bili prepričani, da je gejevski bar, nato pa ugotovili, da gre pravzaprav za zbirališče neonacistov, kot je označila tamkajšnje goste.

"Še nikoli nisem doživela takšnega sovraštva in groženj s fizičnim nasiljem," je igralka povedala za revijo People. Lokal so zapustili, je dejala, a jim je grozeča družba sledila še po ulici: "Bilo je strašljivo, od strahu in adrenalina smo bili povsem otrpli."

48-letnica, ki je poročena z NBA-zvezdnikom Dwaynom Wadom, je ob tem poudarila, da to še zdaleč ni bilo njeno edino srečanje z rasizmom. "Če bi želela omeniti vsakega, bi morala omeniti vsak dan svojega življenja," je dejala, "ti dogodki segajo od drobnih opazk do odkritih napadov. Tako je videti življenje nebelopoltih ljudi v ZDA."

