14. mlečna kraljica postala Ajda Podlesnik s Svibnega pri Radečah

V Mlekarni Celeia so po izjemnem odzivu kandidatk izbrali že 14. ambasadorko slovenskega mleka in mlečnih izdelkov, ki skozi vse leto osvešča o pomenu uravnotežene in naravne prehrane

Oglasno sporočilo

V Mlekarni Celeia so izbrali novo mlečno kraljico Zelene doline Slovenije. Laskavi naziv za leto 2021 je osvojila 21-letna Ajda Podlesnik, ki prihaja z družinske kmetije v vasici Svibno pri Radečah. Ob prevzemu krone je poudarila, da živimo v časih, kjer se bolj kot kdajkoli prej zavedamo pomena lokalno pridelane hrane, in prav tukaj vidi eno od ključnih sporočil svojega poslanstva. Na letošnje tekmovanje za 14. mlečno kraljico se je sicer prijavilo kar 51 deklet, med katerimi je komisija ponovno izbrala edinstveno ambasadorko na slovenskih kmetijah pridelane hrane in uravnoteženega načina prehranjevanja.

Nova mlečna kraljica Zelene Doline Slovenije je Ajda Podlesnik. Poleg enoletnega najema sponzorskega avtomobila je ob zmagi prejela krono Zlatarne Celje in po meri izdelano obleko modne oblikovalke Maje Štamol. | Foto: Rok Deželak V Mlekarni Celeia, ki je največja mlekarna v lasti slovenskih kmetov, že skoraj desetletje in pol posebno pozornost namenjajo mladim, ki se zavedajo pomena osveščanja in promocije o zdravi, v domačih krajih pridelani hrani. Prav z mislijo na to skozi leta razvijajo in negujejo projekt Mlečna kraljica Zelene doline Slovenije: "Vedno znova smo veseli odziva mladih deklet, ki se vidijo v uresničevanju našega skupnega poslanstva, si želijo novih izkušenj in se zavedajo predvsem pomena domače, slovenske hrane, ki ima korenine v naših krajih. O lokalnosti in poreklu namreč v teh časih govorimo bistveno več kot kdajkoli prej," poudarja vodja projekta Mlečna kraljica Zelene doline Slovenije Neli Zdolšek in izpostavlja, da so letos prejeli kar 51 prijav deklet iz vse Slovenije, kar kaže na prepoznavnost in odmevnost projekta.

Izbor kandidatk je opravila strokovna komisija. Ta je na koncu največ glasov podelila 21-letni Ajdi Podlesnik, ki prihaja z družinske kmetije v vasici Svibno pri Radečah. Nekoč aktivna plesalka in mažoretka je danes trenerka mažoretk ter v prostem času pridno pomaga tudi na domači kmetiji. Ob tem študira kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru. "Naziv mlečne kraljice je zagotovo izjemna čast, a hkrati tudi pomembna obveza promocije zdravega, uravnoteženega načina prehrane in naše, slovenske hrane. Želim si, da bi lahko z različnimi aktivnostmi stopila na pot proti novim izzivom, izkušnjam, ljudem. Skoraj zagotovo pa bomo veliko v stiku prek družbenih omrežij," dodaja v duhu časa mlečna kraljica Ajda Podlesnik.

Izbora in podelitve za mlečno kraljico tudi letos niso izpeljali v živo, ampak bosta potekala v virtualnem okolju, skupaj z razglasitvijo največjih in najboljših dobaviteljev mleka Mlekarni Celeia v letu 2021. Prva se je s takšno obliko razglasitve lani srečala 13. mlečna kraljica Teja Žogan, ki je v letu dni kljub vsem oviram zaradi še vedno trajajoče pandemije, uspešno opravljala svoje poslanstvo. "Skozi pot mlečne kraljice sem spoznala ogromno novih, talentiranih in srčnih ljudi, se naučila ogromno novih stvari, poglobila znanje o mleku in mlečnih izdelkih ter kot prva mlečna kraljica predstavila svoj izdelek – jogurt mlečne kraljice z okusom hruške viljamovke. Zame je bilo to res izjemno leto in dokaz, da lahko v svojem življenju dosežemo tudi velike stvari," je ob predaji krone mlečne kraljice povedala Teja Žogan s Ponikve pri Šentjurju.

Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia.