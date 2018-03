Prvo pravilo vsakega gostinca? Znati skuhati dobro kavo!

Foto: Planet TV

Vodja kavarne in slaščičarne Lolita v Ljubljani se že nekaj časa redno udeležuje tekmovanj v Društvu barmanov Slovenije, poleg naslova državne prvakinje pa je bila na svetovnem prvenstvu tudi prva ženska predstavnica, ki je s svojim koktajlom zastopala Slovenijo.

Tekmovanja so strogo regulirana

V Tokiu se je pomerilo kar 500 barmanov iz 63 držav, Draga pa je v kategorijii, v kateri so poleg nje tekmovali le moški, zasedla 3. mesto in si s tem prislužila naziv najboljše barmanke na svetu.

Priprava na takšno tekmovanje je vse prej kot mačji kašelj. Tekmovalci morajo tri mesece prej poslati svojo unikatno recepturo za koktajl in šele ko jo komisija potrdi, se z izbranim koktajlom lahko udeležijo tekmovanja. "Za laike je lahko koktajl hitro dober, za tekmovanje pa je vendarle potrebno nekaj posebnega. Tako je zares potrebnih veliko priprav in izvirnih idej," je povedala Draga. Tudi v Sloveniji, kjer je letno pet tekmovanj za barmane, je za vsako treba pripraviti povsem nov koktajl.

"Pobrala sem se po težkem zdravstvenem stanju in služba me resnično drži pokonci!"

Draga že štirinajst let živi s težko srčno boleznijo, ki je izbruhnila med njeno nosečnostjo in zaradi katere je skoraj umrla. Dve leti je bila invalidsko upokojena, potem pa se je z neverjetno voljo do življenja izvlekla in ponovno začela delati.

Drage, ki je mama 12-letnemu Tianu, resnično nič ne more ustaviti. Navdušena planinka v prostem času in ljubiteljica potovanj počne vse in še več, in to s srcem, ki dela le s četrtino moči in srčnim spodbujevalnikom.

Gostinstvo ima v duši

Draga se z gostinstvom ukvarja že več kot 30 let, njen prvi stik s to stroko pa se je zgodil v stričevi gostilni na Vrhniki, kjer je začela delati pri rosnih petnajstih. V teh letih si je pridobila mnogo izkušenj, ki jih zdaj kot vodja kavarne z veseljem deli naprej.

"Dober in sposoben vodja kavarne oz. natakar mora obvezno znati skuhati dobro kavo! To je osnova, mora biti prijazen do ljudi, imeti urejen lokal in biti sproščen v stiku z gosti. Barmanstvo gre s tem z roko v roki, je ena stopnička višje. Moraš biti razgledan, moraš biti vir informacij."

Drago je Lucija Gubenšek s svojo ekipo strokovnjakov preobrazila po zgledu ženske, ki jo Draga najbolj občuduje – Madonne.

