Izbrale so jo tudi influencerke

Oglasno sporočilo

Sopotnica z veliko stila

Fordova fiesta je s svojimi estetskimi, voznimi in uporabniškimi čari prepričala influencerke pri nas in po svetu. Poleg estetske dovršenosti in detajlov so bila dekleta očarana nad udobjem in prostornostjo, s katero se lahko pohvali.

Kombinirate lahko barvne odtenke - panoramsko ali barvno streho in različne barvne poudarke v notranjosti avtomobila - ter jo do potankosti prilagodite svojim željam.

Je vodljiva, dinamična in samozavestna v izpopolnjenih naprednih rešitvah, s katerimi je vsaka vožnja lahko prvovrsten užitek udobja, praktičnosti in varnosti.

"Veliko časa preživim v avtu – z enega sestanka na drugega, različna snemanja ter dogodki. Fiesta ima vse, kar potrebujem, in občutek v njej je, kot da bi se peljal v večjem avtomobilu – pa še tako elegantna je," je povedala Tesa Jurjaševič, avtorica bloga Magnifique.

"Ker veliko časa preživim prav v mestnem središču, je praktičen mali avto zame najboljša rešitev. Avto pa mi pomeni več kot samo prevoz s točke A do točke B. Biti mora udoben, prostoren, funkcionalen ter seveda ustrezati mojemu okusu. Ravno fiesta odlično zadovolji vse moje potrebe. Najbolj priročni so funkcija za odpiranje vozila brez ključa, ki omogoča odpiranje vozila s ključem v torbici ali žepu, praktičen zaslon na dotik, odložišče za kavo in vodo," o fiesti pravi modna blogerka Alja (Bitenc) Perne.

"Rada poskrbim za svoje brbončice, zato obožujem kavo na poti, dober čokoladni rogljiček in doma pripravljen napitek, ki ga varno odložim na enega od številnih odlagalnih mest v svoji fiesti," pravi Martina Vrhovnik.

Najbolje prodajana v Evropi

Fordova fiesta ostaja najbolje prodajani mestni avtomobil na evropskem trgu. Tudi nova generacija je ohranila oziroma nadgradila svoje vozne lastnosti. Različice, ki jih ponuja, pa bodo zadovoljile res široko paleto voznikov.

Dostopna s šest let zapored nagrajenim motorjem leta ter osvojenimi petimi zvezdicami NCUP pa bo prepričala voznike in voznice, ki svojega avtomobila ne dojemajo zgolj kot prevoznega sredstva, ampak si od njega želijo tudi nekaj več.

Udobje in doživetje za vaše čute

Posebej za fiesto ustvarjen zvočni sistem B&O PLAY vsakodnevnim opravkom doda užitek v popolnem zvoku. Vaša najljubša glasba si zasluži, da zveni tako, kot si jo je zamislil njen avtor.

Čeprav je majhna, ima značaj in opremo največjih. Mali avto z največ asistenčnimi sistemi in tehnološkimi "bonbončki" v svojem razredu bo zagotovil, da bodo prevoženi kilometri postali užitek.