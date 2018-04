Diva gre v nebo #video

"Zame je stevardesa kot neka ikona, čudovito urejena in sposobna ženska, ki stoji ob boku pilotu. Enkrat si želim doživeti, kako je biti v visokih petah, čudoviti uniformi, urejena od glave do pet," si je zaželela Jasna Bučič, izbranka četrtega dela oddaje Projekt Diva.

Foto: Facebook/Projekt Diva

Voditeljica Lucija Gubenšek je s pomočjo ekipe vrhunskih strokovnjakov v divo tokrat preobrazila Jasno Bučič iz Tržiča, ki se je sanjam o poklicu stevardese odrekla, da se je lahko posvetila svoji družini. Kreativna ekipa oddaje Projekt Diva je njeno dolgoletno željo uslišala in poskrbela, da je lahko delno zaživela te sanje - v oddaji so jo stilsko preobrazili v moderno in elegantno stevardeso.

Foto: Planet TV

Jasna pravi, da je vse življenje stremela k višjim ciljem, le v ljubezni dolgo ni našla sreče. Pri osemnajstih se je poročila in rodila svojo prvo hčerko, kmalu zatem je sledila druga. Čez nekaj let se je ločila in ponovno poročila, v tem zakonu pa se je rodila tretja hči. Z možem sta ustanovila tudi uspešno podjetje, vendar jo je njen partner grdo izigral in Jasna je bila ob vse. Izgubila je podjetje, njen zakon pa je propadel.

Pred osmimi leti se je Jasni sreča končno nasmehnila in spoznala je Ernesa, ki pa je od nje precej mlajši. "Pokazal mi je veliko več kot vsi preostali do takrat. Ko sem mu rekla, da sem kar nekaj let starejša od njega in da se staram, je odgovoril, da se tudi on stara," je ekipi oddaje zaupala Jasna.

Foto: Planet TV So zelo povezana družina, v kateri se vse vrti okoli otrok. Jasna je na svoje štiri hčerke neizmerno ponosna in pravi, da jo velikokrat razbremenijo pri kuhanju in pospravljanju. Vsi v družini se strinjajo, da je Jasna izvrstna kuharica. "Najboljša lastnost moje mami? Zna zelo dobro kuhati. Boljše kuharice ne poznam," je povedala njena hči Dina, njen partner pa se je, odkar je prišel k hiši, zredil za sedem kilogramov.

