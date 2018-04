Detektivsko delo je daleč od tega, kar vidimo v filmih

Ste se tisti sončni konec tedna maja raje kot v službo odpravili na morje? Ali pa ste med svoje potne stroške prišteli še nekaj kilometrine več? Je razlog za to, da nenadoma dlje ostajate v službi ljubezen do česa drugega kot do vašega dela? Če je tako, potem bodite pozorni na okolico - lahko vas namreč opazuje detektivka.

Foto: Planet TV

Tokratna izbranka za sanjsko preobrazbo v oddaji Projekt Diva na Planet TV je bila 38-letna Bernarda Škrabar, ki se z detektivskim delom ukvarja že več kot 12 let, vodi pa tudi svojo detektivsko varnostno agencijo s šestimi zaposlenimi.

Ker je Bernarda zaradi narave svojega dela velikokrat v hlačah in športno oblečena, zelo všeč pa so ji oblačila s pridihom retro sloga, je Lucija za njen dnevni slog izbrala črno bluzo (Vero Moda), retro krilo (Marc Cain) in rdečo torbico (Parfois). Foto: Planet TV

Odkar opravlja detektivski poklic, se je ogromno spremenilo, saj nam je svet na dosegu miške in tipkovnice. Včasih je bilo za določeno zadevo treba delati en teden ali več, zdaj pa jo lahko preveri v enem dnevu, pravi Bernarda. "Izkušnje sem pridobila v času, ko še ni bilo vse tako preprosto in na dosegu roke, in to so res neprecenljive izkušnje!"

Bernarda pa si želi tudi ovreči stereotipe o detektivskem delu, saj njeno delo predstavlja več kot le lovljenje nezvestih partnerjev. V njeni agenciji največ dela opravijo za podjetja in zavarovalnice: preverjajo bolniške dopuste, goljufije pri potnih stroških, škodne primere itd.

"Detektivske serije izkrivljajo podobo našega dela"

"Delo detektiva je izredno zanimivo in polno izzivov, pot do uspeha pa je zelo dolga. Moji začetki so bili takšni, da sem se povezala s starejšimi kolegi, ki so v meni očitno prepoznali zanesljivo osebo, ki ni nikoli rekla, da nekaj ne more, da ni izvedljivo, da bi imela rada prost dan, konec tedna, praznik, dopust. To zame ni obstajalo, vedno sem bila razpoložljiva, naredila sem vse in od dogovorjenega nisem odstopala niti milimetra."

Tako je Bernardo v vintage detektivko preobrazila kreativna ekipa oddaje Projekt Diva. Foto: Planet TV

Za Bernardo ima pravi detektiv rad ljudi ter jim rad svetuje in pomaga, saj je detektivsko delo iskanje odgovorov na vprašanja in dileme strank - kdo je storilec, kje se skriva dolžnik, kje je sorodnik itd. Detektivka pa poudarja, da je njeno delo daleč od tistega, kar vidimo v adrenalinskih filmih in detektivskih serijah: "Tam se primer reši v 30 minutah, v realnosti pa so lahko preiskave dolgotrajne in težko rešljive. Zato moraš biti zelo žilava in čila oseba, da lahko preneseš tako psihične kot fizične napore."

Kaj pa narediti v primeru suma, da vas partner vara?

Bernarda odgovarja: "Svetujemo vam, da se ugotavljanja nezvestobe nikakor ne lotevate sami, temveč to prepustite izkušenim detektivom. K hitrejši razrešitvi dvoma nam pomaga, da nam posredujete čim več relevantnih informacij (navade, povprečen delovni dan, prijatelji, hobiji, kam oseba rada zahaja itd.). Dokazno gradivo, ki ovrže ali potrdi vaše sume, vam načeloma priskrbimo z izvedbo nadzora in spremljanjem partnerja."