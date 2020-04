Pravila in pogoji sodelovanja v zbiranju izjav na temo Kako pa ste vi izkoristili čas izolacije? (v nadaljevanju: pravila)

1. Organizator zbiranja izjav

TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije Siol.net in družbeno odgovornega ravnanja organizira zbiranje izjav na tematiko Kako pa ste vi izkoristili čas izolacije? (v nadaljevanju: zbiranje izjav).

S temi pravili organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v zbiranju izjav.

2. Trajanje zbiranja izjav

Sodelujoči lahko v zbiranju izjav sodelujejo v obdobju od 24. 4. 2020 od vključno 25. 5. 2020. Zbiranje izjav poteka na spletni strani https://siol.net/digisvet (v nadaljevanju: spletna stran zbiranja izjav).

3. Namen zbiranja izjav

Namen zbiranja izjav je izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja ter družbeno odgovorno ravnanje.

4. Pogoji sodelovanja v zbiranju izjav

V zbiranju izjav lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so državljani Republike Slovenije oziroma družbe, vpisane v sodni register v Sloveniji, in ki lahko dostopajo do spletnega naslova https://siol.net ter sodelujejo v zbiranju izjav.

Osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri zbiranju izjav, in zaposleni pri organizatorju ali/in njihovi družinski člani, lahko sodelujejo v izboru, vendar od tega ne morejo imeti koristi.

Udeleženec lahko sodeluje v izboru tako, da na spletnem mestu https://siol.net/:

izpolni obrazec s svojimi osebnimi podatki (elektronski naslov, ime, priimek),

se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v zbiranju izjav,

odda izjavo.

S podpisom in soglašanjem s pravili zbiranja izjav se udeleženec strinja, da je seznanjen s temi pravili sodelovanja v zbiranju izjav in da jih sprejema ter podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov, za sodelovanje v zbiranju izjav, obdelavo osebnih podatkov za namen zbiranja izjav ter objavo na spletni strani organizatorja TSmedia in oglasnih mestih TSmedia v primeru, da je njegova izjava izbrana, kot tudi za druge namene, opredeljene v teh pravilih.

S sodelovanjem v zbiranju izjav udeleženci postanejo sodelujoči.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v zbiranju izjav sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

5. Objava fotografij in avtorstvo

Sodelujoči se strinjajo, da se bo poslana fotografija, risba ali fotografija z zapisanim sporočilom z imenom pošiljatelja trajno objavila na https://siol.net.

Sodelujoči jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

S sodelovanjem pri tej nagradni igri uporabnik prenaša na organizatorja izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev. Obenem se prenesejo izključno in vsebinsko, časovno ter teritorialno neomejeno tudi vse materialne avtorske pravice.

6. Izvedba izbora izjav za objavo izjave

Sodelujoči se v zbiranju izjav poteguje za možnost, da je njegova izjava izbrana za objavo na oglasnih mestih TSmedia. Za to možnost se poteguje tako, da na strani izbora https://siol.net/ odda svoje osebne podatke, potrdi pogoje sodelovanja v nagradnem izboru ter sodeluje na naslednji način:

odda izjavo,

izpolni svoje osebne podatke (elektronski naslov, ime, priimek, označi spol),

se strinja s pravili in pogoji sodelovanja v zbiranju izjav.

Vsak sodelujoči lahko odda več izjav.

7. Pristojnosti komisije

Komisija ima naslednje pristojnosti in naloge:

nadzor poteka zbiranja izjav,

ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči deloval v nasprotju s temi pravili ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili,

izbor izjav, ki bodo objavljene na spletnih in oglasnih mestih TSmedia.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v petih dneh od poslanega obvestila (po e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil komisiji to nesporno dokazati na način, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, ki ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico, da od sodelujočega zahteva, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, kjer se je izvajalo žrebanje, in to na način, ki ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči ne ravna skladno z zahtevo komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja prek e-poštnega naslova, s katerim sodelujoči sodeluje.

Odločitve komisije glede izključitve posameznega sodelujočega so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom in s povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

8. Objava avtorjev izjav, ki bodo objavljene

Vsi sodelujoči v zbiranju izjav, ki so bili izbrani, da je njihova izjava objavljena na spletnih in oglasnih mestih TSmedia, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena na spletni strani izbora in na oglasnih mestih TSmedia, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

9. Druge določbe

Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v zbiranju izjav ali za sodelovanje v zbiranju izjav z napačnimi podatki.

Sodelovanje v zbiranju izjav ni pogojeno z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove zbiranje izjav. O tem mora organizator prek spletne strani zbiranja izjav in prek e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih zbiranja izjav bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani zbiranja izjav. Za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na pr@tsmedia.si.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z zbiranjem izjav oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Organizator zbiranja izjav ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja, zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, ki se lahko pojavijo zaradi napak v delovanju zbiranja izjav.

Udeležencem zbiranja izjav sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu pr@tsmedia.si.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z zbiranjem izjav in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija v sestavi predstavnikov organizatorja.

Organizator zbiranja izjav lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo zbiranja izjav, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

10. Kje so ta pravila

Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani zbiranja izjav oziroma na spletnem mestu https://siol.net/digisvet.

11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem v tem zbiranju izjav sodelujoči potrjuje Pravila in pogoje zbiranje izjav in se strinja, da organizator TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, obdeluje njegove osebne podatke, ki so opredeljeni v nadaljevanju teh pravil.

Organizator zbiranja izjav se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z zakonsko ureditvijo varstva osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in podanem soglasju.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljavcih

Organizator in upravljavec osebnih podatkov je TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju upravljavec ali organizator).

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

Obdelava na podlagi soglasja – za namen izvajanja zbiranja izjav

Za namen izvedbe zbiranja izjav v vseh vidikih in objava posameznih izjav z navedbo imena avtorja na spletni strani zbiranja izjav in na oglasnih mestih TSmedia.

Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke je upravljavec dolžan hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo upravljavec te podatke prenehal obdelovati.

Če uporabnik poda soglasje, bo upravljavec osebne podatke obdeloval tudi za druge namene, za katere je soglasje podano. Ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče.

Vrste podatkov

Upravljavec TSmedia obdeluje naslednje osebne podatke:

ime, priimek, e-mail za namene objave izbranih izjav na spletni strani siol.net in oglasnih mestih TSmedia;

ime, priimek, e-naslov ter IP številka za zagotavljanje varnega delovanja sistema in preprečevanja morebitnih zlorab.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v zbiranju izjav.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznikov organizator hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja organizator hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

Na podlagi veljavne davčne zakonodaje se osebni podatki nagrajencev, ki so dali davčno številko, hranijo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika organizator zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko organizator zaradi potrebe po nadaljnjih tržnih analizah in preučevanja navad obiskanosti spletnih strani organizatorjev odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, dobavitelji IT-storitev in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od organizatorja v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav, in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcem ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Sodelujoči v zbiranju izjav lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha uporabljati oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko sodelujoči v zbiranju izjav:

- ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja,

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Sodelujoči pravice uveljavljajo tako, da družbi TSmedia, d. o. o. posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: info@tsmedia.si ali dpo@tsmedia.si,

na poštni naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,

se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v "nogi" vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Sodelujoči se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko sodelujoči upravljavcu sporočijo pisno. Določene pravice sodelujočih so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če sodelujoči v zbiranju prijav meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri TSmedia, d. o. o. Sodelujoči v izboru pritožbo pošlje na naslov: TSmedia, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana.

Sodelujoči v zbiranju prijav lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

TSmedia, d. o. o. pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih organizator ne more pridobiti, sodelovanje v zbiranju izjav ni mogoče.

Avtomatizirano odločanje in profiliranje

Organizator TSmedia bo avtomatizirano odločanje in profiliranje pri delovanju spletne strani uporabljal, če za to pridobi soglasje sodelujočega (ki je lahko podano skozi nastavitve piškotkov ali skozi ločeno soglasje uporabnika).

12. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja zbiranja izjav prekliče svoje sodelovanje v zbiranju izjav tako, da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov pr@tsmedia.si. Po prejemu tega sporočila ga organizator izključi iz svoje baze.

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

Organizator lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo zbiranja izjav, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

Datum objave teh pravil: 24. 4. 2020

Organizator: TSmedia, d. o. o.