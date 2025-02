Zagrebški festival svetlobe – ko mesto postane svetlobna scena

Dolge zimske noči v trenutku postanejo oddaljeni spomini, kajti kultni festival bo pozdravil sijaj pomladi s spektakularno predstavitvijo svetlobe, ki simbolizira spremembo letnih časov in hkrati predstavlja inovativno mešanico zgodovine, umetnosti in moderne tehnologije.

Trg hrvaških velikanov Foto: Lana Anđelopolj

Doživite mesto kot še nikoli prej, saj bodo osupljive svetlobne instalacije, animacije in projekcije napolnile ulice, parke in trge prestolnice, tako kot dušo – z življenjem in svetlobo. Svetlejši dnevi so tu!

Vedno večja privlačnost festivala v mednarodnih okvirih ponovno izstopa z različnimi instalacijami, saj se bodo znani umetniki iz Nemčije, Italije, Francije, Združenega kraljestva, Nizozemske, Češke, Slovaške in drugih držav pridružili lokalnim umetnikom v razstavi svojih del po celotnem mestu.

Festival svetlobe Zagreb 2025 bo ponudil več kot 20 instalacij, vključno z nekaj izbranih, ki se vračajo na Gornji grad, priljubljeno lokacijo na prejšnjih festivalih.

Trg Marka Marulića Foto: Samir Cerić Kovačević

Ta festival slavi več pomembnih obletnic. Slavni hotel Esplanade, zgrajen za nastanitev potnikov legendarnega Orient Expressa, bo praznoval svojih sto let s posebno instalacijo, Umetniški paviljon bo osvetljen ob 1100. obletnici kronanja kralja Tomislava, eden najbolj priljubljenih simbolov zagrebške kulturne dediščine, Hrvaško narodno gledališče pa bo 130 let po odprtju obsijano s svetlobo.

Ekološka odgovornost festivala temelji na njegovem trajnem partnerstvu s Svetovnim skladom za naravo (WWF), mednarodno nevladno organizacijo, ki si prizadeva ohraniti naravo in zmanjšati vpliv človeka na okolje. Kot del te obveznosti bo festival 22. marca sodeloval v dogodku Ura za Zemljo. Simbol letošnjega festivala je cvet teloha, ki se močno povezuje s spokojnostjo, mirom in umirjenostjo.

Gajeva ulica Foto: Samir Cerić Kovačević

Zagreb v času festivala ponuja veliko doživetij, saj je to mesto z največ muzeji na prebivalca na svetu. Da bo vaš obisk resnično izpolnjen, izkoristite Zagreb Card – kartico, ki ponuja brezplačen javni prevoz, brezplačen vstop ali popust v številne muzeje in živalski vrt ter prihranke v restavracijah, trgovinah in nastanitvenih obratih.

Zato se nam pridružite na zagrebških ulicah, trgih, parkih in sprehajališčih, da v morju luči, veselja in upanja pozdravimo novi letni čas. Sprehodite se po mestu in uživajte v njegovi zgodovini, kulturi in dediščini, ki bodo osvetljene na najbolj ustvarjalen in inovativen način. Zagreb je mesto kulture, umetnosti in dediščine, ko pa se vse to sreča z ustvarjalnim praznovanjem svetlobe, so rezultati resnično spektakularni.

Gozdni park Tuškanac Foto: Samir Cerić Kovačević