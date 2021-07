Z vodnimi vragolijami je vsak dan počitnic drugačen!

Oglasno sporočilo

Ni pravega poletja brez uživanja v vodnih vragolijah in sproščanja v senci, kamor žgoči sončni žarki ne sežejo. Ste ljubitelji plavanja, ali se raje zabavate ob adrenalinskih spustih s toboganov različnih dimenzij? V Termalnem vodnem parku Terme 3000, ki je del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, vam ni treba izbirati, saj lahko preizkusite oboje! Eden največjih vodnih parkov v Sloveniji poskrbi za zabavo celotne družine in ustvarjanje spominov, ki vas bodo še dolgo spremljali.

V termalnem parku vas čakajo adrenalinski in družinski tobogani, skakalnica v vodo in plavalni bazeni, pred žgočim soncem pa se lahko umaknete pod krošnje mogočnih dreves.

Preizkusite raketni start na toboganu Aqualoop s polnim obratom, ki je z 80 km/h četrti najhitrejši tobogan v Evropi!

Na toboganu Kamikaze se z višine 22 metrov spustite proti bazenu, pri čemer se skoraj ne dotikate tobogana pod seboj!

Tudi najmlajši lahko v vodnem parku Terme 3000 uživajo v zabavi na toboganih. Zanje smo pripravili tri družinske toboganske drče dolžine 140 in 170 metrov, po katerih se lahko spustijo v spremstvu staršev in uživajo v zanje primerni merici adrenalina.

V Termalnem vodnem parku najdete tudi obilico sence pod mogočnimi prekmurskimi drevesi, kamor se lahko umaknete pred žgočimi sončnimi žarki.

Le korak od Termalnega vodnega parka Terme 3000 ležijo trije udobni hoteli, v katerih si lahko pričarate idealni drugi dom v času počitnic. Izberete lahko edini 5-zvezdični hotel v Prekmurju – Hotel Livada Prestige*****, ki v sobah skriva kadi s termo-mineralno vodo, s pogledom skozi okno sobe pa vas zapelje z neskončnimi prekmurskimi livadami. Zelenice ob hotelu vas vabijo na igro golfa z najdaljšo luknjo v Sloveniji. Iz hotelske restavracije pa vseskozi diši po tistih pravih prekmurskih dobrotah, ki se jim ne boste mogli upreti. Ljubitelji Prekmurja boste navdušeni tudi nad Hotelom Ajda****, v katerem se odseva zgodba lokalnega žita, ki ga nosi v imenu. Tipično lokalno žito ajda gradi ponudbo hotela in spremlja goste na vsakem koraku – najdete ga v posteljnih vzglavnikih, kjer poskrbi za miren in globok spanec; v kulinariki, kjer bogati okus lokalnih in drugih jedi; pa tudi povsod v hotelu, kjer s svojo podobo vnaša občutek miline. V Termah 3000 pa se skriva tudi Hotel Termal ****, ki leži v središču termalnega dogajanja in je neposredno povezan z vsemi zdravilnimi učinki črne termalne vode. Blagodejno termalno vodo lahko izkusite v filtrirani obliki na hotelskem kopališču ali v nefiltrirani (naravni) črni izvedbi na zunanjem hotelskem bazenu. Na hotelskem kopališču pa za svoje zdravje lahko poskrbite še z močjo kristalov in svetlobne terapije.

Brezskrbna rezervacija z epidemiološko garancijo Da bo vaša rezervacija oddiha v teh negotovih časih res brezskrbna, so v največji slovenski turistični skupini Sava Hotels & Resorts uvedli nadstandardni set higiensko-zaščitnih ukrepov in pripravili pogoje nakupa, ki ustrezajo aktualnim razmeram. Ti med drugim vsebujejo 100-odstotno brezplačno odpoved glede na epidemiološko stanje in možnost brezplačnega premika ali odpovedi termina.

Naročnik oglasne vsebine je Sava Hotels & Resorts.