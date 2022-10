Z vlakom po neskončni deželi med Alpami in morjem

Iščete idejo za svoj naslednji dopust? Izberite deželo tisočerih znamenitosti, ki je za obisk primerna skozi vse leto – Nemčijo. Čakajo vas razkošni gradovi, neskončni gozdovi, jezera, gore in romantična mesta. Na pot se odpravite z vlakom in uživajte v udobni, trajnostni in predvsem ugodni vožnji. Vozovnico za pot iz Slovenije v katerokoli mesto v Nemčiji lahko kupite že od 27,90 evra.

Potujte iz katerega koli kraja v Sloveniji v kateri koli kraj v Nemčiji že od 27,90 evra . Najnižjo ceno si lahko zagotovite z nakupom vozovnice že šest mesecev pred potovanjem. Število vozovnic po tej ponudbi je omejeno, zato je priporočljivo, da si čim prej izberete destinacijo in vlak. Potujte v Berlin, Bonn, Hamburg, Dresden, Leipzig, München, Frankfurt … sproščeno in ugodno.

Bavarska, od avtomobilizma do kulinarike

München Foto: Shutterstock

München je mesto, za katero se zdi, da zlahka združuje šarm starega mesta z vrhunsko sodobnostjo, kjer bavarske pivnice stojijo ob boku visokega olimpijskega stolpa in elegantnega kompleksa BMW, svojevrstnega simbola mesta.

Mesto je s svetovljansko kulinarično sceno ter vrhunsko umetnostjo in kulturo v kombinaciji s parki in zelenimi površinami za kolesarjenje in hojo idealna destinacija za krajši ali daljši oddih. Vsekakor si velja ogledati Marienplatz v središču mesta, ki se nahaja v neposredni bližini osrednje železniške postaje. Ne spreglejte tudi čudovitega Angleškega vrta z lastnim pivskim vrtom, do katerega vas od železniške postaje popelje metro. Čar tramvaja pa boste izkusili na poti do dvorca Nymphenburg, palače, ki je služila kot poletna rezidenca bavarskih vladarjev.

Čeprav je najbolj znan po pečenicah, medenjakih in ročno izdelanih igračah, pa se v Nürnbergu najde nekaj prav za vsakogar. Se sprašujete, kaj bi počeli v tem več kot 950 let starem bavarskem mestu?

Nürnberg Foto: Shutterstock

V mestu se prepletata romantičen šarm in burna preteklost. Tu boste našli najstarejšo restavracijo s pečenicami, ogledate pa si lahko tudi nekdanja zbirališča članov nacistične stranke v času druge svetovne vojne. Tisti bolj kulturno navdihnjeni lahko obiščete muzej germanske umetnosti in kulture, ki ga boste našli takoj po izstopu z vlaka, saj stoji v bližini glavne železniške postaje. Malo naprej se lahko z metrojem zapeljete do hiše, kjer je živel in ustvarjal priznani umetnik Albrecht Dürer. Družine pa se bodo zagotovo z veseljem podale novim dogodivščinam naproti v mestni živalski vrt, ki je sicer malce bolj oddaljen od samega centra, a se lahko obišče z avtobusom ali taksijem.

Od nemškega Manhattna do nekdanje prestolnice

Frankfurt Foto: Shutterstock

Ob reki Majni stoji staro mesto, a še danes pomembno trgovsko in gospodarsko središče – Frankfurt. Impresivna podoba mogočnih nebotičnikov v bančni četrti mu daje severnoameriški pridih, zaradi česar so mu nadeli vzdevka Manhattan in Chicago na Majni.

Frankfurt se pogosto uvršča med deset najbolj priljubljenih mest za življenje in podjetništvo, hkrati pa je tudi pomembno kulturno in turistično središče, ki med drugim gosti številne sejme. Slovi tudi po mnogih odličnih muzejih s področja umetnosti, znanosti in zgodovine, ki jih najdete v središču mesta, v bližini končne železniške postaje, kjer se lahko sprehodite tudi po mostu za pešce, Eiserner Steg, ki prečka reko Majno. Pripeljite se z vlakom, mesto pa nato raziščite peš.

Foto: Shutterstock

V treh urah iz Frankfurta že lahko z vlakom prispete v nekdanjo nemško prestolnico Bonn, ki je zdaj svetovljansko mesto in slovi po bogatem kulturnem dogajanju. Mesto ima še vedno tesne vezi z nemško vlado, saj je bila prav v Bonnu leta 1949 razglašena zdajšnja nemška ustava, tu pa še vedno stojijo številna vladna ministrstva.

Na sprehodu skozi nekdanjo nemško prestolnico ne gre spregledati muzeja o nemški sodobni zgodovini, Museum Mile, ter rojstne hiše Ludvika van Beethovna. Hiša, v kateri se je rodil in odraščal, je bila preurejena v muzej, poln neprecenljivih spominkov iz njegovega življenja. Obe znamenitosti lahko obiščete kar peš, saj se nahajata blizu železniške postaje.

Kjer se pivo prepleta z visoko modo

Iz Bonna se lahko napotite v Düsseldorf, a se na poti z vlakom vsekakor ustavite še v Kölnu, četrtem največjem nemškem mestu, ki turiste pritegne s svojo osupljivo arhitekturo in nalezljivim veseljem do življenja. To kulturno prestolnico in univerzitetno mesto bogati kar 200 let zgodovine. Če se radi za nekaj ur izgubite na sprehodu po čudovitem muzeju, potem vas lahko Köln zaposli za več dni. Na reki Ren stoji celo muzej čokolade, do katerega se lahko od glavne postaje odpravite z vlakom ali avtobusom.

Köln Foto: Shutterstock

Za prijetno osvežitev med ogledi cerkva in muzejev pa bodo v Kölnu poskrbeli številni pubi. Gre namreč za mesto z največ pubi na prebivalca v celotni Nemčiji. V tem dinamičnem ritmu in sproščenem vzdušju ter številnih znamenitostih se lahko brez težav zadržite tudi več dni. Za prevoz med lokacijami lahko uporabite javni prevoz ali pa si celo izposodite skiro.

Pot nadaljujte v Düsseldorf, kjer se predajte šarmu starih pivovarn in ugotovite, zakaj je to mesto tudi modna prestolnica Nemčije. Kot mednarodni finančni velikan ima Düsseldorf tudi svojo ulico s pestro ponudbo prestižnih modnih blagovnih znamk, Königsallee, do katere se boste od centralne železniške postaje z metrojem pripeljali v le sedmih minutah.

Poleg bogate ponudbe barov pa mesto obiskovalcem ponuja tudi kulturno poslastico, ki je tako široka, da se boste težko odločili, kje začeti. Priljubljene so številne zgodovinsko pomembne rezidence, parki, umetnostni muzeji, posvečeni različnim obdobjem, kulturna središča in srednjeveške cerkve. Da vas ob raziskovanju mesta ne bodo pekli podplati, uporabite razgibano mestno mrežo metroja ali pa se zapeljite kar s tramvajem, kakor so se nekoč vozili tudi Ljubljančani.

Düsseldorf Foto: Shutterstock

Z vlakom od Hamburga do Berlina

Naj vas vlak odpelje tudi na sever, ob Baltsko morje, kjer vas čaka Hamburg, ki nedvomno spada med najlepše evropske metropole. Korenine danes pomembnega mednarodnega pristanišča, ki je kar drugo najbolj obremenjeno pristanišče v Evropi, segajo še v srednji vek.

Hamburg Foto: Shutterstock

A mesto ima tudi drugo, bolj nežno stran, ki pride do izraza ob rečnih kanalih in jezeru Alster. Z vlaka, ki vas bo popeljal v Hamburg, boste namreč izstopili na železniški postaji, ki leži prav med omenjenimi rečnimi kanali in jezerom. Če že nekaj let niste bili v Hamburgu, je zdaj čas, da se vrnete, saj gre za mesto, ki se spreminja že med branjem teh vrstic.

Malo manj kot dve uri vožnje iz Hamburga pa vas ločita od Berlina, mesta, ki nikoli ne spi. Nobena prestolnica na svetu ne odraža vibracij, ki jih lahko začutite v Berlinu. Nekdaj cvetoče mesto v času zlatih dvajsetih let 19. stoletja je bilo kasneje kruto presekano na pol. S ponovno združitvijo je mesto spet zaživelo in dobilo novo identiteto, kot jo poznamo danes.

Berlin Foto: Shutterstock

Če iščete fotografiji prijazno točko, jih ima Berlin kar nekaj, med njimi pa so prav vse prežete z dramatičnimi dogodki zadnjih stotih let. Oglejte si dih jemajoča Brandenburška vrata, veličastno stavbo nemškega parlamenta, Steber zmage, Muzejski otok, Novi muzej ali katero drugo znamenitost po vašem okusu. Vse naštete znamenitosti in tudi številne druge se nahajajo v bližini železniške postaje, sicer pa je tudi to mesto moč raziskati tako s tramvajem kot metrojem, avtobusom, lahko pa se odločite za še bolj zelen pristop in si izposodite kolo.

Baročni čari vzhodne Nemčije

Južno od Berlina leži Leipzig, ena najbolj priljubljenih turističnih destinacij v vzhodni Nemčiji, ki je bila v 11. stoletju ustanovljena na stičišču dveh trgovskih poti, zato ni presenetljivo, da se je mesta hitro prijel sloves trgovskega središča. V Leipzigu še danes najdemo številne dvorane, mesto pa slovi tudi kot rojstni kraj skladateljev Johanna Sebastiana Bacha in Felixa Mendelssohna, katerih sloves privablja mnogo turistov. Čeprav tu ne boste našli metrojev, pa se lahko od glavne železniške postaje do svoje nastanitve odpeljete z drugo obliko javnega prevoza.

Leipzig Foto: Shutterstock

V njegovi bližini, prav tako na vzhodu Nemčije, stoji Dresden. Razdaljo med mestoma boste z vlakom premagali v zavidljivem času, vaša pot pa bo tako obenem še ekološka.

Mesto baroka slovi po izjemni lepoti. Prav tu je namreč od 13. pa vse do 20. stoletja živela družina Wettin, ki je vladala deželi Saški. Za seboj so pustili tako veliko zbirko umetnin, da je na ogled razstavljena po različnih zgodovinskih stavbah v mestu. Vsebuje artefakte iz zlata, slike renesančnih mojstrov, orientalski porcelan, klasično skulpturo, ceremonialno orožje in še več. Številni muzeji se nahajajo ob reki Labi, do katere se lahko od železniške postaje odpravite kar peš, saj boste potrebovali le dobrih dvajset minut.

Dresden Foto: Shutterstock

