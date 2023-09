Vključitev v ekskluzivno golf elito: Golf Adriatic pod okriljem PGA National

Oglasno sporočilo

Profesionalno golfsko združenje (PGA) ima bogato zgodovino in pomembno vlogo v svetu golfa. To združenje, ustanovljeno leta 1901, je prva profesionalna golfska organizacija na svetu. Njen glavni cilj je podpirati člane in spodbujati ljubezen do golfa po vsem svetu.

Foto: PGA

Poleg tega, da vsako leto gosti impresivnih 400 turnirjev PGA za svoje člane, je združenje PGA tudi ključno pri ustvarjanju nekaterih najprestižnejših tekmovanj v golfu, kot je Ryderjev pokal, in je ponosen nosilec kraljevega pokroviteljstva.

Biti del PGA National je neposreden kazalnik odličnosti, saj nošenje blagovne znamke PGA pomeni prizadevanje za najvišje standarde v golfu. Z omejitvijo le enega nacionalnega kandidata na državo PGA zagotavlja ekskluzivnost, kakovost in omogoča organizacijo turnirjev na mednarodni ravni.

PGA še naprej krepi svoj portfelj objektov z blagovno znamko v Evropi. Kot del luksuznega hotelskega resorta Kempinski Hotel Adriatic predstavlja ta pridružitev za Golf Adriatic pomemben korak k nadaljevanju odličnosti.

Foto: PGA

Generalni direktor Kempinski Hotel Adriatic Željko Stašević je izrazil svoje navdušenje in dejal: "Počaščeni smo, da je Golf Adriatic postal PGA National Croatia, ki predstavlja najvišje standarde golfske odličnosti. Ta dosežek je dokaz naše predanosti zagotavljanju izjemnih golfskih izkušenj našim gostom, zato se veselimo nadaljnjega izboljševanja svoje ponudbe s podporo PGA ter organizacije številnih turnirjev v prihodnosti."

Golf Adriatic se ponaša z zahtevnim igriščem, dolgim 6.360 metrov, ki se razprostira na 80 hektarjih. Tekmovalno igrišče ima 18 lukenj, PAR 72. Igrišče ima zanimivo postavitev, ki izziva igralce vseh ravni znanja ter izkorišča naravno okolje za ustvarjanje edinstvene in nepozabne golfske izkušnje. To profesionalno igrišče za golf sta zasnovala Diethard Fahrenleitner in Barbara Eisserer, dobitnika prestižne avstrijske nagrade Golf Art Landscape.

Foto: PGA

Richard Barker, izvršni direktor poslovnega razvoja PGA, je izrazil veselje, da dodajajo PGA National Croatia svoji zbirki vrhunskih objektov PGA National. "Zelo smo veseli, da smo PGA National Croatia dodali svoji ekskluzivni skupini svetovno priznanih objektov z oznako PGA National. Golf Adriatic se je trdno uveljavil kot osrednji del celotnega resorta in veselimo se promocije te lokacije med člani PGA po vsem svetu.''

Luksuzni resort vključuje Golf Adriatic, Kempinski Hotel Adriatic s petimi zvezdicami ter plažo, ki golfistom ponuja edinstven pobeg od vsakdana in nepozabno doživetje. Pripadnost tej prestižni organizaciji bo pripomogla k prepoznavnosti celotnega resorta na svetovni ravni ter prispevala k njegovemu ugledu in rasti. Golf Adriatic ima tako nov naziv in nestrpno pričakuje promocijo področja med člani PGA ter golfisti v Veliki Britaniji, Evropi in po svetu.

Več informacij o PGA National Croatia (Golf Adriatic) lahko najdete na www.golf-adriatic.com/en/.

Golf in luksuzna namestitev čez vse leto Kempinski Hotel Adriatic bo to zimo premierno odprt tudi v zimskem obdobju, kar pomeni, da bodo navdušenci nad golfom lahko letos prvič uživali tudi v ponudbi prestižnega hotela. Golf, spa ali kulinarični paketi hotela v tem obdobju že privabljajo vse navdušence nad hrvaško Istro.



Foto: PGA

Kempinski Hotel Adriatic: Preprosto dostopen z avtomobilom iz številnih evropskih prestolnic, Kempinski Hotel Adriatic je odprl svoja vrata avgusta 2009 kot prvo hrvaško luksuzno golf in spa letovišče s petimi zvezdicami na jadranski obali. Hotel stoji nedaleč od Umaga ter ponuja čudovit razgled na hrvaško, slovensko in italijansko obalo in bele vrhove Alp. Ima 186 luksuzno opremljenih sob in apartmajev, dve elegantni restavraciji, tri bare, 3.000 kvadratnih metrov velik spa center, telovadnico, otroški klub Kempi, plažo, različne konferenčne zmogljivosti v hotelu in tudi ločenem konferenčnem centru, ki stoji na hotelski plaži. V sklopu resorta je tudi Golf Club Adriatic, prvo tekmovalno golf igrišče v Istri z 18 igrišči.

Več na www.kempinski.com/istria

O hotelih Kempinski: Ime Kempinski ponosno nosi rastoča zbirka uglednih hotelov in letovišč po vsem svetu. Kot najstarejša evropska hotelska skupina, ustanovljena leta 1897, je Kempinski svoj ugled zgradil na prepričanju, da sta ekskluzivnost in individualnost ključna elementa pravega razkošja. Iz leta v leto se z odpiranjem novih hotelov in letovišč v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Aziji povečuje tudi število gostov, ki cenijo omenjene lastnosti. Kempinski je eden od ustanoviteljev Global Hotel Alliance (GHA), največjega svetovnega združenja neodvisnih hotelskih znamk.

Več na www.kempinski.com.

