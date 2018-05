V Termah Olimia odprli več kot deset milijonov evrov vreden projekt #foto

V Termah Olimia so otvorili nov wellness, v katerega so vložili več kot deset milijonov evrov. Gre za eno večjih investicij na področju slovenskega turizma v zadnjem desetletju in obenem prvi družinski wellness v Sloveniji, so zapisali v Termah Olimia.

Prenova tega kompleksa je potekala v dveh fazah in je trajala dobro leto dni. Prva faza je obsegala popolno dosedanjega zunanjega dela Termalije – bazene in zunaj bazenske prostore pod nekdanjo tendo in izgradnjo popolnoma novega dela Family Fun, prvenstveno namenjenega družinam.

V drugi fazi, s katero so pričeli marca 2018 in jo ravnokar zaključili, so popolnoma prenovili preostali del Termalije, t. i. RELAX, ki je namenjen vsem tistim, željnim sprostitve in rekreativnega plavanja. Celovitost družinskega wellnessa dopolnjujeta še prenovljeni Svet savn in Spa&Beauty center.

"Prva polovica leta je v Termah Olimia in Termah Tuhelj v znamenju investicij. Pravkar smo zaključili eno največjih – izgradnjo in prenovo Termalije. V popolno obnovo nove Termalije smo vložili več kot 10 milijonov evrov, obnovili smo trg vasi Lipa, Kamp Natura je bogatejši še za 29 novih urejenih prostorov za kamperje, v Termalni park Aqualuna pa smo dodali še en atraktiven tobogan – Giant Slide. Vodeni planet v Termah Tuhelj smo na predvečer nove kopalne sezone obogatili z dvema novima adrenalinskima toboganoma," je ob odprtju novega kompleksa dejal Florjan Vasle, direktor Term Olimia in Term Tuhelj.

Goste sta nagovorila tudi premier v odstopu Miro Cerar in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.