V Pragi prepoved koles, ker "ogrožajo turiste"

Najnovejša žrtev množičnega turizma bodo, kot kaže, praški domačini, ki prisegajo na prevažanje s kolesom. Oblasti nameravajo namreč v prvem mestnem okrožju, ki obsega strogo mestno središče z večino praških znamenitosti, na najbolj priljubljenih turističnih točkah med 10. in 17. uro prepovedati kolesarjenje, poroča britanski časopis The Guardian.

Odlok, ki naj bi začel veljati 1. maja, bo kolesarjenje med drugim prepovedoval na starem mestnem trgu s slovito uro, pa na delu trga Wenceslas in Karlovi ulici, ki vodi do Karlovega mostu, ter v četrti Josefov, nekdanjem judovskem getu.

Pešci imajo prednost pred kolesarji

"Nismo proti kolesarjem, težava je v pomanjkanju prostora," je za Guardian pojasnil Oldřich Lomecký, župan praškega prvega mestnega okrožja. "V območjih za pešce bi morali prednost imeti pešci, ne kolesarji. Bistvo težave je, da se na teh območjih vsak dan zgodi kakšen konflikt med kolesarji in pešci."

Odločitev praških oblasti je zagovornike in promotorje mestnega kolesarjenja seveda razburila, sploh zato, ker bo dostop do omenjenih območij še naprej dovoljen avtomobilom z dovolilnico - takšnih naj bi bilo okoli tisoč. Poudarjajo tudi, da je Praga že zdaj ena manj kolesarsko razvitih evropskih prestolnic, s takšnim ukrepom pa bo stanje le še slabše.

A mestni oziroma domači kolesarji so pravzaprav le kolateralne žrtve - odločitev o prepovedi koles na najbolj turističnih točkah je povezana predvsem s turizmom. V Pragi so namreč leta 2016 kot varnostni ukrep prepovedali električne dvokolesnike Segway, ki so jih uporabljali predvsem za turistične oglede, ponudniki mestnih tur pa so nato presedlali na električna kolesa.

Z novi ukrepom so mestni veljaki nameravali sprva prepovedati le električna kolesa, še piše Guardian, a so se nato odločili, da bo prepoved veljala kar za vsa kolesa. Menda zato, ker prometni policisti težko opazijo razliko med električnim in običajnim kolesom.