Uvedli prepoved približevanja najvišjemu drevesu na svetu

Zaradi škode, ki so jo povzročali obiskovalci, pohodniki in lovci na selfije, so območje okoli najvišjega drevesa na svetu zaprli za javnost.

Sekvoja Hyperion, kot je uradno ime najvišjemu živemu drevesu na svetu, odslej ne bo več imela človeških obiskovalcev. Narodni park Redwood na severu Kalifornije, v katerem gigantska sekvoja raste, je namreč sporočil, da je območje okoli nje odslej zaprto za javnost. Kdor bi prepoved približevanja kršil, mu grozi do pet tisoč dolarjev globe in do pol leta zaporne kazni, poroča CNN.

Starodavno sekvojo, visoko 115,92 metra, so odkrili šele leta 2006, od takrat jo je obiskovalo vse več ljudi, čeprav njene natančne lokacije nikoli niso razkrili.

Poškodbe podrasti, tal in drevesa

Vse od njenega odkritja jo hočejo mnogi navdušenci nad drevesi odkljukati na svojem seznamu, toda do nje ne vodi nobena pot in da bi jo dosegli, se je treba prebiti skozi gosto podrast, ki je zaradi obiskovalcev vse bolj uničena. Poškodbe se poznajo tudi na drevesu, saj obiskovalci v iskanju najboljšega kadra pogosto stopajo na njegove korenine in plezajo po deblu.

Foto: Unsplash

Ob fizičnih poškodbah tal in drevesnega debla so obiskovalci za seboj puščali tudi druge sledi. "Našli smo smeti, ljudje so ob poti hodili na potrebo in za seboj puščali iztrebke ter toaletni papir," je za portal San Francisco Gate povedal predstavnik parka Leonel Arguello.

Drevo v živo ni nič posebnega, pravijo v parku

Ker ni šlo drugače, so se v narodnem parku odločili, da dostop do gigantskega drevesa preprosto prepovejo. Ob tem so morebitnim razočaranim pohodnikom sporočili, da ničesar ne zamujajo, češ da pogled na najvišje drevo na svetu pravzaprav ni tako impresiven in marsikoga celo razočara. "Hyperionovo deblo v primerjavi z mnogimi še starejšimi sekvojami ni tako debelo, s tal pa tako ali tako ni mogoče videti, kako visoko je drevo," so zapisali na svoji spletni strani, "ob označenih poteh je na stotine dreves, ki so videti veliko bolj mogočna."

